Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Büyük Zafer’in Anadolu’nun ebedî vatan olduğunu tescillediğini belirtti. Türkiye Yüzyılı’nın birlik ve beraberlik içinde inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi nedeniyle mesaj yayımladı.

30 AĞUSTOS BİN YILLIK VATANI TESCİLLEDİ

Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezelî ve ebedî vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.

EMPERYALİST KUŞATMA KIRILDI

Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır.

İLKELİ, DİRAYETLİ, İNSANİ GİRİŞİMCİ POLİTİKA

Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve öz güvenle enerjiden savunma sanayisine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır.

ZULÜM KİMDEN GELİRSE, MAZLUM KİM OLURSA OLSUN

Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.

BİLGE KAĞAN'DAN VURGU

"Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe" Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına ve tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.

104 YIL ÖNCESİ GİBİ BİRLİK İÇİNDE

104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum.

Bu vesileyle Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedî muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.