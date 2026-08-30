Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu

CAN KAYBI VE YARALANMA İHBARI YOK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesindeki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, yangında can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin herhangi bir ihbar bulunmadığını bildirdi. Çok sayıda sera ile bazı evlerin yandığını belirtti.

"ALEVLER SANİYELER İÇİNDE GELDİ"

Yangında buğdayı, arpası, yemleri ve iki ahırı yanan Ramazan Güzel'in bir ineği de telef oldu.

Alevlerin bölgeyi çok kısa sürede sardığını anlatan Güzel, şunları söyledi:

"Alevler saniyeler içinde geldi, bizi burada ortaya aldı, geçti. Buğdaylarımız, arpalarımız, yemlerimiz, iki ahırımız yandı, bir ineğimiz telef oldu. Şükür, canımız sağ. Evlerimizi kurtardık."