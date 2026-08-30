Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde başlayıp şiddetli rüzgârın etkisiyle Antalya’nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altında. Palamut Mahallesi’nde evler, ahırlar, seralar ve bahçeler zarar gördü; hayvanlar telef oldu. Evi küle dönen Ramazan Sarı, “Bir çamaşır sepeti ile 2-3 battaniye alabildim.” dedi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak şiddetli rüzgârın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Yangının ardından zarar gören ev, ahır, sera ve bahçelerdeki hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı.
ALEVLER SEYDİKEMER'DEN KAŞ'A ULAŞTI
Yangın, dün saat 10.30 sıralarında Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında başladı.
Şiddetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, Saklıkent Kanyonu yakınından ilerledi. Dereyi aşan yangın, Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ulaştı.
Yangına gün boyunca 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 938 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Rüzgârın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bölgede yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak amacıyla bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."