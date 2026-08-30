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Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde başlayıp şiddetli rüzgârın etkisiyle Antalya’nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altında. Palamut Mahallesi’nde evler, ahırlar, seralar ve bahçeler zarar gördü; hayvanlar telef oldu. Evi küle dönen Ramazan Sarı, “Bir çamaşır sepeti ile 2-3 battaniye alabildim.” dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak şiddetli rüzgârın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangının ardından zarar gören ev, ahır, sera ve bahçelerdeki hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı.

KAŞ'TA YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

ALEVLER SEYDİKEMER'DEN KAŞ'A ULAŞTI

Yangın, dün saat 10.30 sıralarında Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında başladı.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, Saklıkent Kanyonu yakınından ilerledi. Dereyi aşan yangın, Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ulaştı.

Yangına gün boyunca 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 938 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 1

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Rüzgârın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bölgede yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak amacıyla bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 2

"Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 3

CAN KAYBI VE YARALANMA İHBARI YOK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesindeki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, yangında can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin herhangi bir ihbar bulunmadığını bildirdi. Çok sayıda sera ile bazı evlerin yandığını belirtti.

"ALEVLER SANİYELER İÇİNDE GELDİ"

Yangında buğdayı, arpası, yemleri ve iki ahırı yanan Ramazan Güzel'in bir ineği de telef oldu.

Alevlerin bölgeyi çok kısa sürede sardığını anlatan Güzel, şunları söyledi:

"Alevler saniyeler içinde geldi, bizi burada ortaya aldı, geçti. Buğdaylarımız, arpalarımız, yemlerimiz, iki ahırımız yandı, bir ineğimiz telef oldu. Şükür, canımız sağ. Evlerimizi kurtardık."

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 4

"EVİM KOMPLE GİTTİ"

Yangında evi yanan Ramazan Sarı, alevlerin köye yaklaşık 15 dakika içinde ulaştığını söyledi.

Köyün her tarafının alevlerle çevrildiğini belirten Sarı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Muğla sınırından atladı, komple bu köyü sardı. Köyün altını üstünü sardı, her yer ateş çemberi altında kaldı. Evim komple gitti, bir şey alamadık. Bir çamaşır sepeti alabildim, 2-3 battaniye alabildim arabaya."

Sarı, evinin önündeki bir aracı kurtarabildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Evin önünde bir araba vardı, o arabayı kurtardım. Allah'tan geldi, 15 dakikanın içinde bu köye geçti yangın. Her yere sıçradı."

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 5

YAKLAŞIK 200 ZEYTİN AĞACI YANDI

Ramazan Sarı, yangında yaklaşık 200 zeytin ağacının zarar gördüğünü söyledi. Evinin çevresindeki mandalina ve portakal ağaçlarının da tamamen yandığını belirtti.

Sarı, yıllarca emek verdiği ağaçlarını kaybetmenin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"200 civarında zeytinim gitti. Evin yan taraflarında mandalina, portakal ağaçlarım vardı, onlar da komple gitmiş. Dört evlat büyüttüm. O ağaçlara evlatlarımdan fazla önem vermiştim."

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 6

"PALAMUT KÖYÜ'NÜN YÜZDE 70 İLA 80'İ ZARAR GÖRDÜ"

Palamut Mahalle Muhtarı Ramazan Güzel, yangının Seydikemer yönünden geldiğini belirtti.

Yangının bölgede birden fazla noktada başladığını ifade eden Güzel, şunları söyledi:

"Yangın, saat 11.00 sıralarında yakın komşumuz Seydikemer'den bölgemize ulaşan kozalakların 5-6 farklı noktaya sıçramasıyla başladı. Alevler yaklaşık bir saat içinde köye kadar ulaştı. Palamut Köyü'nün yüzde 70 ila 80'i zarar gördü."

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 7

25'E YAKIN YAPI YANDI

Ramazan Güzel; seraların, zeytin ağaçlarının, evlerin ve ahırların yangında zarar gördüğünü söyledi.

Köylülerin seralara diktiği fidanların da tamamen yandığını belirten Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"Seralarımız, zeytin ağaçlarımız, evlerimiz, ahırlarımız yandı. Köylülerimizin seralara diktiği fidanlar bile tamamen zarar gördü. Ev ve ahır olmak üzere 25'e yakın yapımız yandı; bunların büyük bölümünü ahırlar oluşturuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıplarımız var."

Seydikemer’den Kaş’a sıçrayan yangında ağır bilanço! Evler ve ahırlar yandı: Seralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu - 8

VİLLALARDAKİ MÜŞTERİLER BÖLGEDEN AYRILDI

Bölgede çok sayıda villa bulunduğunu belirten Muhtar Güzel, yangın nedeniyle villa müşterilerinin de bölgeden ayrıldığını söyledi.

Güzel, bölgede daha önce bu büyüklükte bir yangın görmediğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgemiz aynı zamanda villaların yoğun olduğu bir yer. Yangın nedeniyle villa müşterilerimiz de bölgeden ayrıldı. Bölgemizde daha önce bu büyüklükte bir yangın görmedim. Her şeyden önce ormanlarımızı kaybettik. Bu ormanlar kısa sürede yeniden yetişmiyor."

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