Hastane deposunda milyonlarca liralık vurgun: “Borcum vardı, ilaçları sattım”
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki depoda yapılan sayımda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçların eksik olduğu belirlendi. Depo sorumlusu Cengiz Saylık, borçları nedeniyle 2 milyon liralık ilacı sattığını itiraf etti. Saylık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde radyoloji bölümünün depo sorumlusu Cengiz Saylık, yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi.
Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.'nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.
Depo sorumlusu Cengiz Saylık'a ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi.
BORÇLARI NEDENİYLE İLAÇLARI SATTIĞINI İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri, Cengiz Saylık'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Saylık, sorgusu sırasında, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok" itirafında bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Saylık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.