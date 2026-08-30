Hastane deposunda milyonlarca liralık vurgun: “Borcum vardı, ilaçları sattım”

Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.'nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

BORÇLARI NEDENİYLE İLAÇLARI SATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, Cengiz Saylık'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Saylık, sorgusu sırasında, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok" itirafında bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Saylık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.