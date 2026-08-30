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Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 14 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 14 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan A.T. idaresindeki 61 AAC 018 plakalı kamyonet, Duttepe köyünün Küme Evler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile kamyonetteki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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