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Manavgat’ta orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manavgat’ta orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Alevlere 15 helikopter, 3 uçak, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

MANAVGAT'TA ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE: 15 HELİKOPTER, 3 UÇAK

Düzağaç Mahallesi'nde başlayan yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Manavgat’ta orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı - 1

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Yangına 15 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediliyor.

Manavgat’ta orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı - 2

54 ARAZÖZ VE 4 İŞ MAKİNESİ BÖLGEDE

Alevlere karadan müdahale kapsamında 54 arazöz ve 4 iş makinesi görevlendirildi.

Manavgat’ta orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı - 3

Söndürme çalışmalarına toplam 350 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.

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