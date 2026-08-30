Manavgat’ta orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı
Giriş Tarihi:
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Alevlere 15 helikopter, 3 uçak, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.
Düzağaç Mahallesi'nde başlayan yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Yangına 15 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediliyor.
54 ARAZÖZ VE 4 İŞ MAKİNESİ BÖLGEDE
Alevlere karadan müdahale kapsamında 54 arazöz ve 4 iş makinesi görevlendirildi.
Söndürme çalışmalarına toplam 350 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.