İstanbul’da 30 Ağustos trafik düzenlemesi: Vatan Caddesi ve yan yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar belli oldu
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında trafik tedbirleri uygulanmaya başladı. Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile cadde üzerindeki yan yollar, saat 07.00 itibarıyla tören programı tamamlanana kadar iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımda aksama yaşanmaması için belirlenen beş alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün, 30 Ağustos Pazar günü Vatan Caddesi'nde tören ve tören geçişi düzenleniyor. İstanbul Valiliği, organizasyon süresince ana arter ile bağlantılı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da belli oldu. İşte İstanbul'daki trafik düzenlemesinin detayları ve alternatif yollar…
VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında trafik düzenlemesi saat 07.00 itibarıyla başladı. Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi bölümü, her iki istikamette araç trafiğine kapatıldı. Bulvar üzerindeki bağlantılı yan yollar da uygulama kapsamında araç geçişine kapatıldı. Trafik tedbirleri, tören programı tamamlanana kadar devam edecek.
SÜRÜCÜLER İÇİN 5 ALTERNATİF ROTA
Vatan Caddesi ve çevresindeki trafik kapanmaları nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İstanbul'da bugün kullanılabilecek 5 alternatif rota şöyle:
- Atatürk Bulvarı
- D-100 kara yolu
- O-3 Hal Yolu
- Fevzipaşa Caddesi
- Turgut Özal Millet Caddesi
Vatan Caddesi'ndeki trafik kısıtlamalarının, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programının tamamlanmasının ardından sona ermesi ve trafik akışının kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.