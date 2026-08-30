-°C
CANLI YAYIN

İstanbul’da 30 Ağustos trafik düzenlemesi: Vatan Caddesi ve yan yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul’da 30 Ağustos trafik düzenlemesi: Vatan Caddesi ve yan yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar belli oldu

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında trafik tedbirleri uygulanmaya başladı. Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile cadde üzerindeki yan yollar, saat 07.00 itibarıyla tören programı tamamlanana kadar iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımda aksama yaşanmaması için belirlenen beş alternatif güzergaha yönlendiriliyor.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün, 30 Ağustos Pazar günü Vatan Caddesi'nde tören ve tören geçişi düzenleniyor. İstanbul Valiliği, organizasyon süresince ana arter ile bağlantılı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da belli oldu. İşte İstanbul'daki trafik düzenlemesinin detayları ve alternatif yollar…

Vatan Caddesi ve bulvar üzerindeki yan yollar, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İstanbul Valiliği ve AA)Vatan Caddesi ve bulvar üzerindeki yan yollar, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İstanbul Valiliği ve AA)

VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında trafik düzenlemesi saat 07.00 itibarıyla başladı. Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi bölümü, her iki istikamette araç trafiğine kapatıldı. Bulvar üzerindeki bağlantılı yan yollar da uygulama kapsamında araç geçişine kapatıldı. Trafik tedbirleri, tören programı tamamlanana kadar devam edecek.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERESİ?

Trafik düzenlemesi saat 07.00’de başlayacak ve program bitimine kadar sürecek.Trafik düzenlemesi saat 07.00’de başlayacak ve program bitimine kadar sürecek.

SÜRÜCÜLER İÇİN 5 ALTERNATİF ROTA

Vatan Caddesi ve çevresindeki trafik kapanmaları nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İstanbul'da bugün kullanılabilecek 5 alternatif rota şöyle:

  • Atatürk Bulvarı
  • D-100 kara yolu
  • O-3 Hal Yolu
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Turgut Özal Millet Caddesi

Vatan Caddesi'ndeki trafik kısıtlamalarının, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programının tamamlanmasının ardından sona ermesi ve trafik akışının kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Sürücüler Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi’ni kullanabilecek.Sürücüler Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi’ni kullanabilecek.

30 AĞUSTOS İSTANBUL TRAFİK TABLOSU

Trafiğe kapanacak yollar
Alternatif güzergahlar
Kapanma saati
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bulvar üzerindeki yan yollar, her iki istikamet
Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi
07.00'den program bitimine kadar

Önceki Haber
Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir
Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir
İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot
Sonraki Haber
İHA pilotluğuna rekor ilgi! Başvurularda yüzde 367 artış: 94 bin 230 kayıtlı araç, 1 milyon 845 bin 456 lisanslı pilot
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın