Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün, 30 Ağustos Pazar günü Vatan Caddesi'nde tören ve tören geçişi düzenleniyor. İstanbul Valiliği, organizasyon süresince ana arter ile bağlantılı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da belli oldu. İşte İstanbul'daki trafik düzenlemesinin detayları ve alternatif yollar…

Vatan Caddesi ve bulvar üzerindeki yan yollar, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İstanbul Valiliği ve AA)

VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında trafik düzenlemesi saat 07.00 itibarıyla başladı. Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi bölümü, her iki istikamette araç trafiğine kapatıldı. Bulvar üzerindeki bağlantılı yan yollar da uygulama kapsamında araç geçişine kapatıldı. Trafik tedbirleri, tören programı tamamlanana kadar devam edecek.