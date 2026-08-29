Mehmet Akif Ersoy'a yönelik "tahliye" vaadine 4 tutuklama talebi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle para talep eden 4 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok hakkında TCK 158/2 kapsamında, "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler, dün gerçekleştirilen teknik takipli operasyon kapsamında suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı.