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Ardahan'da fırtına dehşeti: 28 yapı hasar gördü

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ardahan'da fırtına dehşeti: 28 yapı hasar gördü

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yapılan incelemede 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi.

Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde önceki gün etkili olan fırtına, yapılarda hasara yol açtı. Fırtınanın ardından AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Hasar tespiti için AFAD İl Müdürlüğünden 3 araç ve 6 personel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 1 araç ve 5 personel ile Defterdarlıktan 1 personel görevlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi. Hasar ve zarar maliyetinin belirlenmesinin ardından, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edileceği bildirildi.

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