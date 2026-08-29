Yerleşim alanlarına yakınlık, çevresel ve jeoteknik riskler, üretim yöntemi, patlayıcı madde kullanımı ve geçmiş denetim sonuçları dikkate alınacak.

Yönetmelik taslağıyla maden sahalarında risk analizine dayalı, dijitalleşmeyi önceleyen ve şeffaflığı esas alan dört ayrı denetim mekanizması öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden kazalarından çıkarılan dersler doğrultusunda yeni bir denetim modeli hazırladı.

Her sahanın risk düzeyi ayrı ayrı belirlenecek ve genel denetim sıklığı bu değerlendirmeye göre şekillenecek.

RİSK POTANSİYELİNE GÖRE GENEL DENETİM

Genel denetimler, yıllık çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Maden sahaları risk potansiyellerine göre sınıflandırılacak ve belirlenen risk grubuna göre periyodik olarak denetlenecek.

TİCARİ DEFTER VE FATURALARA MALİ DENETİM

Mali denetimlerde işletmelerin ticari defterleri, faturaları, bilançoları ve ilgili diğer belgeleri incelenecek.

Bu denetimlerle ruhsat ve hak sahiplerinin mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilecek.