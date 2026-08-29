Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yönetmelik taslağıyla maden sahalarında risk analizine dayalı dört ayrı denetim türü uygulanacak. Sahalardaki tespitler fotoğraf, video ve tutanaklarla kayıt altına alınacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden kazalarından çıkarılan dersler doğrultusunda yeni bir denetim modeli hazırladı.
Yönetmelik taslağıyla maden sahalarında risk analizine dayalı, dijitalleşmeyi önceleyen ve şeffaflığı esas alan dört ayrı denetim mekanizması öngörülüyor.
Yerleşim alanlarına yakınlık, çevresel ve jeoteknik riskler, üretim yöntemi, patlayıcı madde kullanımı ve geçmiş denetim sonuçları dikkate alınacak.
KAZA YAŞANMADAN ÖNLEM
Yeni denetim modeliyle maden sahalarındaki risklerin kazaya dönüşmeden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlanıyor.
Maden Kanunu kapsamındaki sahalarda yürütülecek denetimler, risk analizine dayalı yeni bir çerçeveye oturtulacak.
Her sahanın risk düzeyi ayrı ayrı belirlenecek ve genel denetim sıklığı bu değerlendirmeye göre şekillenecek.
DÖRT AYRI DENETİM MEKANİZMASI
Yönetmelik taslağı kapsamında maden sahalarında dört farklı denetim türü uygulanacak:
- Genel denetim
- Mali denetim
- Habersiz denetim
- Başvuru üzerine denetim
RİSK POTANSİYELİNE GÖRE GENEL DENETİM
Genel denetimler, yıllık çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Maden sahaları risk potansiyellerine göre sınıflandırılacak ve belirlenen risk grubuna göre periyodik olarak denetlenecek.
TİCARİ DEFTER VE FATURALARA MALİ DENETİM
Mali denetimlerde işletmelerin ticari defterleri, faturaları, bilançoları ve ilgili diğer belgeleri incelenecek.
Bu denetimlerle ruhsat ve hak sahiplerinin mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilecek.