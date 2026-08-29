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Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yönetmelik taslağıyla maden sahalarında risk analizine dayalı dört ayrı denetim türü uygulanacak. Sahalardaki tespitler fotoğraf, video ve tutanaklarla kayıt altına alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden kazalarından çıkarılan dersler doğrultusunda yeni bir denetim modeli hazırladı.

Yönetmelik taslağıyla maden sahalarında risk analizine dayalı, dijitalleşmeyi önceleyen ve şeffaflığı esas alan dört ayrı denetim mekanizması öngörülüyor.

Yerleşim alanlarına yakınlık, çevresel ve jeoteknik riskler, üretim yöntemi, patlayıcı madde kullanımı ve geçmiş denetim sonuçları dikkate alınacak.

Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta - 1

KAZA YAŞANMADAN ÖNLEM

Yeni denetim modeliyle maden sahalarındaki risklerin kazaya dönüşmeden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlanıyor.

Maden Kanunu kapsamındaki sahalarda yürütülecek denetimler, risk analizine dayalı yeni bir çerçeveye oturtulacak.

Her sahanın risk düzeyi ayrı ayrı belirlenecek ve genel denetim sıklığı bu değerlendirmeye göre şekillenecek.

DÖRT AYRI DENETİM MEKANİZMASI

Yönetmelik taslağı kapsamında maden sahalarında dört farklı denetim türü uygulanacak:

  • Genel denetim
  • Mali denetim
  • Habersiz denetim
  • Başvuru üzerine denetim

Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta - 2

RİSK POTANSİYELİNE GÖRE GENEL DENETİM

Genel denetimler, yıllık çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Maden sahaları risk potansiyellerine göre sınıflandırılacak ve belirlenen risk grubuna göre periyodik olarak denetlenecek.

TİCARİ DEFTER VE FATURALARA MALİ DENETİM

Mali denetimlerde işletmelerin ticari defterleri, faturaları, bilançoları ve ilgili diğer belgeleri incelenecek.

Bu denetimlerle ruhsat ve hak sahiplerinin mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilecek.

Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta - 3

ŞÜPHELİ DURUMLARA HABERSİZ DENETİM

İhbar, şikâyet veya idarenin tespit ettiği şüpheli durumlar üzerine maden sahalarında habersiz denetim gerçekleştirilebilecek.

Ruhsat veya hak sahiplerinin başvurusu üzerine de ilgili sahada denetim yapılabilecek.

DENETİM HEYETLERİNE GENİŞ YETKİ

Denetim heyetleri, maden sahalarındaki bilgi ve belgeleri inceleme yetkisine sahip olacak.

Heyetler ayrıca ölçüm yapabilecek, numune alabilecek ve saha yetkililerine gerekli talimatları verebilecek.

Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta - 4

HER ADIM KAYIT ALTINA ALINACAK

Denetimler sırasında yapılan tespitler fotoğraf, video ve tutanaklarla kayıt altına alınacak.

Böylece denetim sürecindeki her adımın belgelenmesi, izlenebilirliğin artırılması ve işlemlerin şeffaflaştırılması amaçlanıyor.

RİSK ANALİZİNDE HANGİ ÖLÇÜTLER KULLANILACAK?

Taslağa göre maden sahalarının risk analizinde şu unsurlar dikkate alınacak:

  • Üretim yöntemi ve üretim miktarı
  • Patlayıcı madde kullanımı
  • Yerleşim alanlarına yakınlık
  • Çevresel riskler
  • Jeoteknik riskler

Geçmiş denetimlerin sonuçları

Bu değerlendirmelerin ardından sahaların risk grupları ve genel denetim periyotları belirlenecek.

Maden sahalarında yeni denetim dönemi! Risk analizinden habersiz kontrole dört aşamalı sistem: Her adım dijital kayıtta - 5

YÜKSEK TUTARLI CEZALARA İTİRAZ HAKKI

Sabah'ın haberine göre, taslakta yüksek tutarlı idari para cezası önerilen kişilere denetim raporuna itiraz etme hakkı tanınıyor.

Belirlenecek eşiğin üzerinde ceza önerilen kişiler, raporun tebliğinden itibaren iki hafta içinde başvuru yapabilecek.

İtirazlar, Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulacak rapor değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek.

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