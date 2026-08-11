Gülistan doku cinayetinde şoke eden detay! Kaybolduktan günler sonra hesabına girildi

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"BUNUN KONUMUNA BİR BAK"

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tutuklu eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki iletişim oldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabındaki şüpheli girişleri sorması üzerine ifade veren Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını savundu.

Ertok, ifadesinde, "Bu işlemi şimdi sizden duydum, bu işlemi ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum" dedi.

Ertok, SIM kart kendisine ulaştıktan sonra Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yaptığını belirterek, daha önce hesaba kesinlikle girmediğini öne sürdü.

Ancak Ertok'un ifadesindeki bir başka detay soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikteydi. Ertok, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'nun GSM numarasını kendisine vererek "Bunun konumuna bir bak" dediğini ifade etti.