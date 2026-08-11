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Gülistan doku cinayetinde şoke eden detay! Kaybolduktan günler sonra hesabına girildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülistan doku cinayetinde şoke eden detay! Kaybolduktan günler sonra hesabına girildi

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun cinayet soruşturmasına giren 120 sayfalık bilirkişi raporu, genç kızın kaybolmasından 3 ve 12 gün sonra Instagram hesabına giriş yapıldığını ortaya koydu. Hesabın saatlerce aktif kaldığını belirleyen rapor, “Gülistan’ın telefonu kimlerin elindeydi?” sorusunu gündeme taşırken, eski polis Gökhan Ertok’un “Bunun konumuna bir bak” talimatına ilişkin ifadesi ve Doku ailesinin avukatının “SIM kart götürülmeden önce telefon ellerindeydi” iddiası soruşturmadaki gerilimi daha da artırdı.

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasındaki karanlık noktalar, yeni bilirkişi raporuyla yeniden gündemde. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmaya eklenen 120 sayfalık Ulusal Kriminal Büro Kriminal Teknik Bilirkişi Raporu, Doku'nun kaybolmasının ardından sosyal medya hesabında gerçekleşen dikkat çekici hareketliliği ortaya çıkardı.

(Fotoğraf - AA)(Fotoğraf - AA)

9,5 SAAT BOYUNCA HESAPTAN ÇIKILMADI

Rapordaki en dikkat çekici bulgulardan biri, Gülistan Doku'nun kaybolmasından yalnızca 3 gün sonra yaşandı. 8 Ocak 2020 sabahı saat 08.47'de genç kızın Instagram hesabına giriş yapıldığı belirlendi.

Daha da çarpıcı olan ise hesabın saatlerce aktif kalmasıydı. Rapora göre hesap, saat 18.18'e kadar açık kaldı. Böylece kaybolan Gülistan'ın hesabında yaklaşık 9 saat 31 dakika boyunca hareketlilik yaşandı.

Bu gelişme, genç kızın yedek SIM kartı çıkarılmadan önce telefonunun kimlerin elinde olduğu sorusunu gündeme getirdi.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - arşiv)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - arşiv)

12 GÜN SONRA YENİDEN GİRDİLER!

Dijital izler bununla da sınırlı kalmadı.

Kriminal rapora göre 17 Ocak 2020 saat 21.23'te Gülistan Doku'nun Instagram hesabına bu kez farklı model bir akıllı cihaz üzerinden yeniden giriş yapıldı. Farklı cihazlar ve benzer IP numaraları üzerinden gerçekleştiği belirtilen girişler, soruşturmadaki şüpheleri daha da artırdı.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - arşiv)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - arşiv)

"BUNUN KONUMUNA BİR BAK"

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tutuklu eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki iletişim oldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabındaki şüpheli girişleri sorması üzerine ifade veren Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını savundu.

Ertok, ifadesinde, "Bu işlemi şimdi sizden duydum, bu işlemi ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum" dedi.

Ertok, SIM kart kendisine ulaştıktan sonra Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yaptığını belirterek, daha önce hesaba kesinlikle girmediğini öne sürdü.

Ancak Ertok'un ifadesindeki bir başka detay soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikteydi. Ertok, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'nun GSM numarasını kendisine vererek "Bunun konumuna bir bak" dediğini ifade etti.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - arşiv)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - arşiv)

"TELEFON ELLERİNDEYDİ" İDDİASI

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise soruşturmada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çimen, yedek SIM kart işlemleri henüz yapılmadan önce Gülistan Doku'nun telefonunun şüphelilerin elinde olduğunu ileri sürdü.

Avukat Çimen'in iddiası, kaybolduktan günler sonra Doku'nun sosyal medya hesabında tespit edilen girişlerle birlikte değerlendirildiğinde, "Telefon kimdeydi, hesaba kim girdi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

POLNET'TE "GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?" SORGUSU

Soruşturma dosyasındaki bir başka dikkat çekici iddia ise tutuklu eski polis Gökhan Ertok'un, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından başka bir polis memuru K.D. adına POLNET sistemi üzerinden "Gülistan Doku kimdir?" şeklinde sorgulama yaptığı da iddialar arasında yerini aldı.

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