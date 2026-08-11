Gülistan doku cinayetinde şoke eden detay! Kaybolduktan günler sonra hesabına girildi
Tunceli’de 2020 yılında kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun cinayet soruşturmasına giren 120 sayfalık bilirkişi raporu, genç kızın kaybolmasından 3 ve 12 gün sonra Instagram hesabına giriş yapıldığını ortaya koydu. Hesabın saatlerce aktif kaldığını belirleyen rapor, “Gülistan’ın telefonu kimlerin elindeydi?” sorusunu gündeme taşırken, eski polis Gökhan Ertok’un “Bunun konumuna bir bak” talimatına ilişkin ifadesi ve Doku ailesinin avukatının “SIM kart götürülmeden önce telefon ellerindeydi” iddiası soruşturmadaki gerilimi daha da artırdı.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasındaki karanlık noktalar, yeni bilirkişi raporuyla yeniden gündemde. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmaya eklenen 120 sayfalık Ulusal Kriminal Büro Kriminal Teknik Bilirkişi Raporu, Doku'nun kaybolmasının ardından sosyal medya hesabında gerçekleşen dikkat çekici hareketliliği ortaya çıkardı.
9,5 SAAT BOYUNCA HESAPTAN ÇIKILMADI
Rapordaki en dikkat çekici bulgulardan biri, Gülistan Doku'nun kaybolmasından yalnızca 3 gün sonra yaşandı. 8 Ocak 2020 sabahı saat 08.47'de genç kızın Instagram hesabına giriş yapıldığı belirlendi.
Daha da çarpıcı olan ise hesabın saatlerce aktif kalmasıydı. Rapora göre hesap, saat 18.18'e kadar açık kaldı. Böylece kaybolan Gülistan'ın hesabında yaklaşık 9 saat 31 dakika boyunca hareketlilik yaşandı.
Bu gelişme, genç kızın yedek SIM kartı çıkarılmadan önce telefonunun kimlerin elinde olduğu sorusunu gündeme getirdi.
12 GÜN SONRA YENİDEN GİRDİLER!
Dijital izler bununla da sınırlı kalmadı.
Kriminal rapora göre 17 Ocak 2020 saat 21.23'te Gülistan Doku'nun Instagram hesabına bu kez farklı model bir akıllı cihaz üzerinden yeniden giriş yapıldı. Farklı cihazlar ve benzer IP numaraları üzerinden gerçekleştiği belirtilen girişler, soruşturmadaki şüpheleri daha da artırdı.