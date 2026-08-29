Dev satışta Türk izleyicisi ve TV kanalları kazandı! Rekabet Kurumu'ndan yayıncılara ve tüketiciye tarihi güvence

Dünya medya devlerinin devralma işleminde en büyük kazanımı Türkiye'deki televizyon yayıncıları ve izleyiciler elde etti. Rekabet Kurumu, dev birleşmenin Türkiye'deki ücretli TV kanalları pazarında rekabeti daraltmaması ve ekranların kararmaması için düğmeye bastı.

Kurum, "Paramount ve Warner Bros'un mevcut TV kanalı sözleşmeleri, platform yayıncılarının talep etmesi hâlinde aynı koşullarla 31 Aralık 2029'a kadar uzatılabilecek." ifadeleriyle Digiturk, TV+, Tivibu ve D-Smart gibi TV sağlayıcılarının içerik gücünü tam 5 yıl boyunca güvence altına aldı.

TEK PLATFORMA MAHKUMİYET BİTTİ: KANALLARDA İÇERİK ŞÖLENİ

Alınan tarihi kararla birlikte Türk izleyicisinin tek bir dijital platforma veya yayıncıya mecbur kalmasının önüne geçildi. Düzenlemeye göre iki dev şirket, popüler film ve TV kanallarını yalnızca kendi tekellerinde tutamayacak.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede, "İki şirket, filmlerini ve TV kanallarını yalnızca kendi platformlarıyla sınırlı tutamayacak. Belirli sürelerin ardından içerikler başka dijital platformlara ve yayıncılara da sunulacak." sözleriyle aktarılan kararla birlikte televizyonlarda ve dijital platformlarda içerik çeşitliliğinin katlanarak artacağı vurgulandı.