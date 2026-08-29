Dev satışta Türk izleyicisi ve TV kanalları kazandı! Rekabet Kurumu'ndan yayıncılara ve tüketiciye tarihi güvence
Paramount'un dünya devi Warner Bros'u devralma hamlesine Rekabet Kurumu'ndan koşullu izin çıktı. Kararla birlikte sinema, dizi ve TV dünyasında tekelleşmenin önüne geçilirken, Digiturk, TV+, Tivibu ve D-Smart başta olmak üzere tüm televizyon sağlayıcılarına 2029 yılı sonuna kadar kritik bir yayın güvencesi sağlandı. Ekranlarda izleyicilerin seçeneklerini artıracak tarihi adımlar atıldı.
Dünya medya devlerinin devralma işleminde en büyük kazanımı Türkiye'deki televizyon yayıncıları ve izleyiciler elde etti. Rekabet Kurumu, dev birleşmenin Türkiye'deki ücretli TV kanalları pazarında rekabeti daraltmaması ve ekranların kararmaması için düğmeye bastı.
Kurum, "Paramount ve Warner Bros'un mevcut TV kanalı sözleşmeleri, platform yayıncılarının talep etmesi hâlinde aynı koşullarla 31 Aralık 2029'a kadar uzatılabilecek." ifadeleriyle Digiturk, TV+, Tivibu ve D-Smart gibi TV sağlayıcılarının içerik gücünü tam 5 yıl boyunca güvence altına aldı.
TEK PLATFORMA MAHKUMİYET BİTTİ: KANALLARDA İÇERİK ŞÖLENİ
Alınan tarihi kararla birlikte Türk izleyicisinin tek bir dijital platforma veya yayıncıya mecbur kalmasının önüne geçildi. Düzenlemeye göre iki dev şirket, popüler film ve TV kanallarını yalnızca kendi tekellerinde tutamayacak.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede, "İki şirket, filmlerini ve TV kanallarını yalnızca kendi platformlarıyla sınırlı tutamayacak. Belirli sürelerin ardından içerikler başka dijital platformlara ve yayıncılara da sunulacak." sözleriyle aktarılan kararla birlikte televizyonlarda ve dijital platformlarda içerik çeşitliliğinin katlanarak artacağı vurgulandı.
FİLMLER DİĞER PLATFORM VE EKRANLARA DA AÇILACAK
Yeni düzenleme, yalnızca TV kanallarını değil, sinema ve dijital yayın dünyasını da tüketici lehine şekillendirdi. Getirilen şartlar kapsamında Rekabet Kurumu, "Paramount ve Warner Bros, sinemada gösterilen filmleri, kendi dijital platformlarındaki üç yıllık özel gösterim döneminin ardından Türkiye'deki diğer platformlara da piyasa koşullarında lisanslayacak." ifadelerini kullanarak bu taahhüdün 5 yıl boyunca kesintisiz geçerli olacağını bildirdi.
FİLM DAĞITIMINDA ORTAKLIK SONA ERİYOR
Pazardaki rekabet dengesini korumak adına atılan bir diğer kritik adım ise sinema dağıtımında hayata geçirildi. Şartnameye göre Rekabet Kurumu, "Paramount, Universal ile birlikte kontrol ettiği UIP Türkiye'deki hissedarlığını sonlandıracak ve Türkiye'de Universal ile ortak bir film dağıtım yapısı da kuramayacak." ifadeleriyle dev şirketin Türkiye pazarındaki dağıtım tekelini sonlandırdığını duyurdu. Böylece filmin finalinde kazanan Türk televizyonları, yayın platformları ve izleyiciler oldu.