Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan örtü yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 400 dönümlük alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 400 dönümlük alanda etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

YANGIN SAAT 10.00 SIRALARINDA ÇIKTI

Yangın, saat 10.00 sıralarında Çiğdemli Mahallesi ile Öncü Vatan Tepesi arasında kalan bölgede çıktı.

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği ihbarı üzerine Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

RÜZGÂR ALEVLERE YÖN VERDİ

Bölgedeki yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın, yaklaşık 400 dönümlük alanda etkili oldu. Ekiplerin çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.

22 PERSONELLE MÜDAHALE

Hazro ve Hani ilçeleri Yangın Ekipleri İşletme Şefi Ömer Faruk Cengizer, yangının şiddetli rüzgâr ve düşük nem nedeniyle geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Cengizer, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 22 personelle yangına müdahale ettiğini belirtti.

Silvan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

"YAKLAŞIK 350-400 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI"

Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Ömer Faruk Cengizer, şunları söyledi:

"Nem düşüklüğü ve rüzgârın şiddetli olması nedeniyle yangın maalesef geniş alanlara yayıldı. Yaklaşık 350-400 dönümlük bir alan yandı. Şu an yangın kontrol altında."

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Müdahaleye ilişkin bilgi veren Cengizer, şöyle devam etti:

"Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü olarak 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 22 personelle yangına müdahale ettik. Silvan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de sağ olsunlar bize yardımda bulundu."