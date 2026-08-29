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Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Anjiyosu başarıyla tamamlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Anjiyosu başarıyla tamamlandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde geçirdiği kalp spazmının ardından hastaneye kaldırıldı. Anjiyosu başarıyla gerçekleştirilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 1

Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 2

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 3

ANJİYOYU GERÇEKLEŞTİREN PROF. DR. AKŞİT: ŞU AN DURUMU STABİL

Cem Yılmaz'ın anjiyosunu gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur" dedi.

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Anjiyosu başarıyla tamamlandı - 4

"İKİ GÜN SONRA TABURCU OLABİLİR"

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akşit, şunları söyledi:

"Şu anda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla gerçekleştirildi. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir, durumu böyle stabil giderse. Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz, kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığında beri güzel müdahale etmiş Cem Bey'e."

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