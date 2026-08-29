Yangında çoğunluğu atıl durumda olan, üçü ise bakım amacıyla karaya çekilen 20'den fazla tekne yandı.

"Bu gece saat 03.30 sıralarında Antalya'nın Sarısu mevkisinde karada çıkan yangın, Balıkçı Barınağı'na sirayet ediyor. Barınakta karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20'den fazla tekne alev alıyor. Ancak itfaiye, orman ekipleri ve emniyetin TOMA'ları çok hızlı müdahale ettiği için alevlerin demirli teknelere yayılması engelleniyor."

ANTALYA-KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Antalya-Kemer kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Vali Şahin, incelemeleri sırasında yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının bazı kişiler tarafından başlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin konuşan Şahin, şunları söyledi:

"Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyor. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz. Doğruysa adli süreçler çok hızlı bir şekilde yürütülecektir."