Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü
Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece saatlerinde çıkan yangında, çoğunluğu atıl durumdaki 20’den fazla tekne küle döndü. Üç saatlik müdahaleyle söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Antalya Balıkçı Barınağı'nda gece saatlerinde çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle karaya çekili teknelere sıçradı.
İtfaiye, orman ve emniyet ekiplerinin yaklaşık üç saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 20'den fazla tekne küle döndü.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek bazı kişilerin yangını başlattığı yönündeki iddiaların incelendiğini açıkladı.
YANGIN SAAT 03.30 SIRALARINDA ÇIKTI
Yangın, saat 03.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinin Sarısu Mahallesi'nde bulunan Antalya Balıkçı Barınağı'nda çıktı.
Yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı bulunduğu barınağın yakınındaki yol kenarında başlayan yangın, henüz belirlenemeyen nedenle karaya çekili teknelerin bulunduğu alana sıçradı.
RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYİ AŞTI
Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşan rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Barınak görevlilerinin yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti.