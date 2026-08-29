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Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece saatlerinde çıkan yangında, çoğunluğu atıl durumdaki 20’den fazla tekne küle döndü. Üç saatlik müdahaleyle söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Antalya Balıkçı Barınağı'nda gece saatlerinde çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle karaya çekili teknelere sıçradı.

İtfaiye, orman ve emniyet ekiplerinin yaklaşık üç saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 20'den fazla tekne küle döndü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek bazı kişilerin yangını başlattığı yönündeki iddiaların incelendiğini açıkladı.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 1

YANGIN SAAT 03.30 SIRALARINDA ÇIKTI

Yangın, saat 03.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinin Sarısu Mahallesi'nde bulunan Antalya Balıkçı Barınağı'nda çıktı.

Yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı bulunduğu barınağın yakınındaki yol kenarında başlayan yangın, henüz belirlenemeyen nedenle karaya çekili teknelerin bulunduğu alana sıçradı.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 2

RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYİ AŞTI

Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşan rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Barınak görevlilerinin yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 3

TOMA'LAR DA MÜDAHALEYE KATILDI

Yangın bölgesine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait müdahale araçları ve Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları sevk edildi.

Ekipler, alevlerin ormanlık alana ve denizde bağlı bulunan teknelere ulaşmasını engellemek için yoğun çaba harcadı.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 4

DENİZDEKİ BAZI TEKNELERE DE SIÇRADI

Rüzgârla büyüyen yangın, denizde bulunan bazı teknelere de sıçradı.

Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken Vali Hulusi Şahin, denizde bağlı teknelerde zarar meydana gelmediğini açıkladı.

Ormanlık alana ulaşan alevlerin büyümesi de ekiplerin müdahalesiyle engellendi.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 5

ÜÇ SAATLİK MÜDAHALE

İtfaiye, orman ve emniyet ekiplerinin yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 6

20'DEN FAZLA TEKNE KÜLE DÖNDÜ

Yangında çoğunluğu atıl durumda olan, üçü ise bakım amacıyla karaya çekilen 20'den fazla tekne yandı.

Çeşitli büyüklüklerdeki teknelerden geriye demir yığınları kaldı.

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 7

"ÇOK BÜYÜK BİR YANGINI UCUZ ATLATTIK"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, hızlı müdahaleyle alevlerin demirli teknelere yayılmasının önlendiğini söyledi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece saat 03.30 sıralarında Antalya'nın Sarısu mevkisinde karada çıkan yangın, Balıkçı Barınağı'na sirayet ediyor. Barınakta karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20'den fazla tekne alev alıyor. Ancak itfaiye, orman ekipleri ve emniyetin TOMA'ları çok hızlı müdahale ettiği için alevlerin demirli teknelere yayılması engelleniyor."

Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece yangını! Şiddetli rüzgârın ardından büyük hasar: 20’den fazla tekne küle döndü - 8

ANTALYA-KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Antalya-Kemer kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Vali Şahin, incelemeleri sırasında yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının bazı kişiler tarafından başlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin konuşan Şahin, şunları söyledi:

"Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyor. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz. Doğruysa adli süreçler çok hızlı bir şekilde yürütülecektir."

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