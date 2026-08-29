Büyükçekmece’de havalimanı servisi devrildi! Yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda sabah saatlerinde havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yola savrulan minibüste bulunan 18 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Olay bugün sabah 05.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 Güzelce'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 34 LAV 526 plakalı havalimanı servisi minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı.

Minibüs devrilerek yan yola çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis tarafından incelemelere başlatıldı.