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Pendik’te askeri ve polis araçlarının karıştığı kaza

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pendik’te askeri ve polis araçlarının karıştığı kaza

Pendik Kurtköy’de askerî araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde askerî araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ikisi polis 3 kişi yaralandı.

PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA: İKİSİ POLİS 3 YARALI

ASKERÎ ARAÇ VE POLİS ARACI KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Pendik'in Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Askerî araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik’te askeri ve polis araçlarının karıştığı kaza - 1

İKİSİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki polis memuru ile bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Pendik’te askeri ve polis araçlarının karıştığı kaza - 2

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kaza bölgesindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazanın nedeni ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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