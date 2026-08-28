Mehmet Akif Ersoy'a yönelik "tahliye" vaadine 4 gözaltı

Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Ersoy'a "tahliye ve beraat" vaadinde bulunarak yüksek miktarda para talep eden şebeke çökertildi. Aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheli, emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.