Mehmet Akif Ersoy'a yönelik "tahliye" vaadine 4 gözaltı
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Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Ersoy'a "tahliye ve beraat" vaadinde bulunarak yüksek miktarda para talep eden şebeke çökertildi. Aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheli, emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Ersoy'a "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadinde bulunan 4 şüpheli takibe alındı.
Aralarında bir avukatın da bulunduğu şüphelilerin, Ersoy'dan yüksek miktarda para talep ettiği tespit edildi.
Teknik takip yürüten ekipler, düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
"TAHLİYE ETTİRİRİZ" DEYİP PARA İSTEDİLER: O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken görüntülere ahaber.com.tr ulaştı. Görüntülerde, müşteki avukatının ayrılmasının ardından gerçekleşen gözaltı anları ile müşteki avukatı ve şüpheliler arasındaki görüşme yer alıyor.