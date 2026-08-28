Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay'ın dijital içerikleri adli makamlar tarafından mercek altına alındı.

İncelenen paylaşımların ardından resen harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüphelinin 'fidannatalay' isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin müstehcenlik suçunu oluşturduğu, ayrıca bu yolla haksız gelir elde edilmesinin 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu teşkil ettiği belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Şüphelinin elde ettiği gelir trafiği ve yasa dışı kazanç iddialarının detaylı şekilde incelendiği belirtilirken, adli makamlar soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."