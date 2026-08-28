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Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler’e vefa! Vefatının 7’nci yılında mesaj: “Rahmetle, hürmetle yâd ediyorum”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler’e vefa! Vefatının 7’nci yılında mesaj: “Rahmetle, hürmetle yâd ediyorum”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler’i vefatının 7’nci yılında yayımladığı mesajla andı. Erdoğan, Şenler’in eserleri ve mücadelesiyle geleceğe önemli bir miras bıraktığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında yâd etti.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından Şule Yüksel Şenler için bir anma mesajı paylaştı.

"GELECEĞE MUAZZEZ BİR MİRAS BIRAKTI"

Şule Yüksel Şenler'in eserleri, kitapları ve mücadelesiyle geleceğe değerli bir miras bıraktığını belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

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