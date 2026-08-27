Yavru kediyi işkence ederek öldürdüler! Soruşturma başlatıldı: 2 gözaltı kararı

Ankara’da yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Başsavcılık harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yavru kedinin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatarak, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.08.2026 tarihinde bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, meçhul şüphelilerin üzerlerine atılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmekle, atılı eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında resen soruşturma işlemlerine başlanılmış ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."