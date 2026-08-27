Çakır’dan tam isabet! Yeni nesil seyir füzesi testleri başarıyla tamamladı

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testte hem kara hem de deniz hedeflerini tam isabetle vurdu. Karadan ateşlenen ÇAKIR, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ve yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzil kabiliyetini de başarıyla ortaya koyarak farklı platformlara entegre edilebildiğini bir kez daha kanıtladı.