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Çakır’dan tam isabet! Yeni nesil seyir füzesi testleri başarıyla tamamladı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çakır’dan tam isabet! Yeni nesil seyir füzesi testleri başarıyla tamamladı

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testte hem kara hem de deniz hedeflerini tam isabetle vurdu. Karadan ateşlenen ÇAKIR, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ve yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzil kabiliyetini de başarıyla ortaya koyarak farklı platformlara entegre edilebildiğini bir kez daha kanıtladı.

Milli imkanlarla geliştirilen ÇAKIR, gerçekleştirilen testlerde karadan ateşlendi. Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığıyla hem kara hedefini hem de deniz hedefini tam isabetle vuran füze, sahadaki etkinliğini gözler önüne serdi.

ÇAKIR, testler kapsamında yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzil kabiliyetini de başarıyla sınadı.

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SİHA'DAN SONRA KARA ARAÇLARINDA DA GÖREVDE

SİHA platformlarından ateşlenebilen ÇAKIR, kara araçlarından gerçekleştirilen atışlarla birlikte kullanım alanını genişletti. Füze, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı da etkinliğini ortaya koydu.

Gerçekleştirilen testlerle ÇAKIR'ın farklı platformlara entegre edilebilme kabiliyeti bir kez daha ispatlandı.

HEDEFİ GÜNCELLEYEBİLİYOR, GÖREVİ İPTAL EDEBİLİYOR

Düşük görünürlüğü ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle öne çıkan ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde farklı hedef tiplerine karşı ve her türlü hava şartında kullanılabiliyor.

Karşı tedbirlere dayanıklı olarak geliştirilen füze, yeniden saldırı yeteneğine de sahip. ÇAKIR'ın veribağı üzerinden hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetleri de bulunuyor.

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