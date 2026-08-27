İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İİT) Ahmed seçildi! Türkiye'den tebrik mesajı

Açıklamada, Filistin meselesi başta olmak üzere ortak davaların savunulması ve üye ülkeler arasındaki işbirliği ile dayanışmanın güçlendirilmesinde İİT'nin etkin rol oynamaya devam edeceğine inanıldığı kaydedildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğine seçilen İsmail Ould Cheikh Ahmed (Foto: AA)

İSMAİL OULD ŞEYH AHMED KİMDİR?

İsmail Ould Şeyh Ahmed, 9 Kasım 1960 doğumlu Moritanyalı diplomat ve siyasetçidir.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde önemli görevlerde bulunan Ahmed, 2015-2018 yılları arasında BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Elçisi olarak görev yaptı. Bu dönemde Yemen'deki siyasi sürece ilişkin diplomatik çalışmalarda yer aldı.

Ahmed, Yemen görevinden önce Batı Afrika'daki Ebola salgınına yönelik çalışmalar kapsamında kurulan Birleşmiş Milletler Ebola Acil Durum Müdahale Misyonu'nda (UNMEER) BM Özel Temsilcisi olarak görev yaptı.

Daha önce Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nda (UNSMIL) Özel Temsilci Yardımcısı ve Başkan Yardımcısı olarak görev alan Ahmed, uluslararası diplomasi alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir isim olarak öne çıktı.

İsmail Ould Şeyh Ahmed, 11 Haziran 2018-31 Mart 2022 tarihleri arasında Moritanya Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Ahmed, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği'ne seçilmesiyle birlikte uluslararası diplomasi kariyerine yeni bir görev ekledi. Ahmed, Cidde'de düzenlenen İİT 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğine seçildi.