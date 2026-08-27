Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefon trafiği! 3 liderle kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederken, ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

KAZAKİSTAN LDİERİNE SEÇİM TEBRİĞİ

Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.

BİR TEMAS DA KONGOLU MEVKİDAŞIYLA

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

KALICI BARIŞ MESAJI: DESTEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü amacıyla başlatılan süreçleri desteklediklerini ifade etti. Mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkıları sunabileceklerini de belirtti.

RUANDA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ruanda ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda olumlu ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini sürdürme kararlılığını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konulan çabaları takdirle karşıladıklarını belirtti. İki ülkenin yapıcı tutumunu sürdürmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin sürece desteğinin devam edeceğini kaydetti.