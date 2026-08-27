Makarnadaki gizli zehir! Çoğu üründe zehirli ağır metal tespit edildi!
Fransa’da satışa sunulan 36 makarna üzerinde inceleme yapıldı. Ülkenin en çok tüketilen markalarının da yer aldığı incelemede 34 üründe toksik ağır metal kadmiyum saptandı. Ölçülen değerler Avrupa Birliği’nin yasal sınırlarını aşmadı ancak araştırmada, sık tüketimin özellikle böbrekler açısından uzun vadeli risk oluşturabileceği belirtildi.
Fransa'da yaygın olarak tüketilen makarnalar üzerinde yapılan inceleme toksik metal tespit edildi. Tüketici dergisi 60 Millions de consommateurs tarafından karşılaştırılan 36 spagetti ve penne ürününün 34'ünde kadmiyum bulunduğu bildirildi. Yalnızca iki glütensiz üründe bu ağır metale rastlanmadı. Değerlerin yasal sınırı aşmadığı belirtilirken, kadmiyumun farklı gıdalar yoluyla vücutta birikmesinin uzun vadede sağlık riski oluşturabileceği kaydedildi.
36 ÜRÜNÜN 34'ÜNDE KADMİYUM SAPTANDI
Fransız tüketici dergisi 60 Millions de consommateurs, ülkede yaygın olarak satılan makarnaları laboratuvar incelemesine aldı. Araştırmada yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere toplam 36 ürün karşılaştırıldı.
AA'ya göre; Barilla, Lustucru ve Panzani gibi en çok tüketilen markaların da bulunduğu 34 üründe kadmiyum tespit edildi. İncelenen ürünler arasında yalnızca iki glütensiz makarnada bu ağır metale rastlanmadı.
EN YÜKSEK ORAN BARİLLA'DA TESPİT EDİLDİ
Araştırmadaki en yüksek kadmiyum değerleri Barilla'nın tam buğdaylı makarnalarında görüldü. Markanın penne ürününde kilogram başına 0,066 miligram, spagettisinde ise 0,071 miligram kadmiyum ölçüldü.