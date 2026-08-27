Makarnadaki gizli zehir! Çoğu üründe zehirli ağır metal tespit edildi!

Fransa'da yaygın olarak tüketilen makarnalar üzerinde yapılan inceleme toksik metal tespit edildi. Tüketici dergisi 60 Millions de consommateurs tarafından karşılaştırılan 36 spagetti ve penne ürününün 34'ünde kadmiyum bulunduğu bildirildi. Yalnızca iki glütensiz üründe bu ağır metale rastlanmadı. Değerlerin yasal sınırı aşmadığı belirtilirken, kadmiyumun farklı gıdalar yoluyla vücutta birikmesinin uzun vadede sağlık riski oluşturabileceği kaydedildi.

Tüketici araştırmasında 36 makarna ürününün 34’ünde kadmiyum tespit edildi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

36 ÜRÜNÜN 34'ÜNDE KADMİYUM SAPTANDI

Fransız tüketici dergisi 60 Millions de consommateurs, ülkede yaygın olarak satılan makarnaları laboratuvar incelemesine aldı. Araştırmada yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere toplam 36 ürün karşılaştırıldı.

AA'ya göre; Barilla, Lustucru ve Panzani gibi en çok tüketilen markaların da bulunduğu 34 üründe kadmiyum tespit edildi. İncelenen ürünler arasında yalnızca iki glütensiz makarnada bu ağır metale rastlanmadı.