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Makarnadaki gizli zehir! Çoğu üründe zehirli ağır metal tespit edildi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Makarnadaki gizli zehir! Çoğu üründe zehirli ağır metal tespit edildi!

Fransa’da satışa sunulan 36 makarna üzerinde inceleme yapıldı. Ülkenin en çok tüketilen markalarının da yer aldığı incelemede 34 üründe toksik ağır metal kadmiyum saptandı. Ölçülen değerler Avrupa Birliği’nin yasal sınırlarını aşmadı ancak araştırmada, sık tüketimin özellikle böbrekler açısından uzun vadeli risk oluşturabileceği belirtildi.

Fransa'da yaygın olarak tüketilen makarnalar üzerinde yapılan inceleme toksik metal tespit edildi. Tüketici dergisi 60 Millions de consommateurs tarafından karşılaştırılan 36 spagetti ve penne ürününün 34'ünde kadmiyum bulunduğu bildirildi. Yalnızca iki glütensiz üründe bu ağır metale rastlanmadı. Değerlerin yasal sınırı aşmadığı belirtilirken, kadmiyumun farklı gıdalar yoluyla vücutta birikmesinin uzun vadede sağlık riski oluşturabileceği kaydedildi.

Tüketici araştırmasında 36 makarna ürününün 34’ünde kadmiyum tespit edildi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Tüketici araştırmasında 36 makarna ürününün 34’ünde kadmiyum tespit edildi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

36 ÜRÜNÜN 34'ÜNDE KADMİYUM SAPTANDI

Fransız tüketici dergisi 60 Millions de consommateurs, ülkede yaygın olarak satılan makarnaları laboratuvar incelemesine aldı. Araştırmada yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere toplam 36 ürün karşılaştırıldı.

AA'ya göre; Barilla, Lustucru ve Panzani gibi en çok tüketilen markaların da bulunduğu 34 üründe kadmiyum tespit edildi. İncelenen ürünler arasında yalnızca iki glütensiz makarnada bu ağır metale rastlanmadı.

Test sonuçlarında en yüksek kadmiyum miktarı kilogram başına 0,071 miligram olarak belirlenirken hiçbir üründe yasal sınır aşılmadı.Test sonuçlarında en yüksek kadmiyum miktarı kilogram başına 0,071 miligram olarak belirlenirken hiçbir üründe yasal sınır aşılmadı.

EN YÜKSEK ORAN BARİLLA'DA TESPİT EDİLDİ

Araştırmadaki en yüksek kadmiyum değerleri Barilla'nın tam buğdaylı makarnalarında görüldü. Markanın penne ürününde kilogram başına 0,066 miligram, spagettisinde ise 0,071 miligram kadmiyum ölçüldü.

Kadmiyumun vücutta zamanla birikmesi, uzun süreli ve yoğun maruziyette özellikle böbrek sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.Kadmiyumun vücutta zamanla birikmesi, uzun süreli ve yoğun maruziyette özellikle böbrek sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

UZUN SÜRELİ MARUZİYET BÖBREKLERİ ETKİLEYEBİLİYOR

İncelenen makarnalarda tespit edilen kadmiyum oranlarının Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu açıklandı. Sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.

AB mevzuatına göre makarna üretiminde kullanılan durum buğdayında kilogram başına en fazla 0,18 miligram kadmiyuma izin veriliyor.

Ekmek, patates, tahıllar, kakao ürünleri ve bazı deniz ürünleri de beslenme yoluyla alınan toplam kadmiyum miktarına katkıda bulunabiliyor.Ekmek, patates, tahıllar, kakao ürünleri ve bazı deniz ürünleri de beslenme yoluyla alınan toplam kadmiyum miktarına katkıda bulunabiliyor.

FRANSA'DA YILDA 9,3 KİLOGRAM MAKARNA TÜKETİLİYOR

Araştırmaya göre Fransızların yarısından fazlası haftada en az bir kez makarna yiyor. Ülkedeki kişi başına yıllık tüketim ise yaklaşık 9,3 kilograma ulaşıyor.

Tam buğdaylı ve glütensiz çeşitlerin raflardaki payı artsa da spagetti ile penne en fazla tercih edilen makarna türleri arasında bulunuyor. Yüksek tüketim miktarı, makarnadan alınan kadmiyumun toplam maruziyetteki payını artırabiliyor.

Araştırma yalnızca Fransa’da satılan belirli ürünleri kapsadığı için sonuçlar Türkiye’deki makarnaların içeriği hakkında doğrudan veri sunmuyor.Araştırma yalnızca Fransa’da satılan belirli ürünleri kapsadığı için sonuçlar Türkiye’deki makarnaların içeriği hakkında doğrudan veri sunmuyor.

BUĞDAY İTHALATI SON YILLARDA ARTTI

Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit dergiye yaptığı açıklamada, ülkedeki yasal düzenlemelerinin makarna üretiminde bir buğday türü olan durum buğdayı kullanımını zorunluğu kıldığını belirtti. Son yıllarda artan rekabet ve buğday üretimindeki düşüş nedeniyle dışarıdan makarna ithalatının arttığını ifade etti.

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