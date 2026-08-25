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"İmralı tutanakları" iddiasına yalanlama: Hayal mahsulü içerikler maksatlıdır

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"İmralı tutanakları" iddiasına yalanlama: Hayal mahsulü içerikler maksatlıdır

Güvenlik kaynakları: Sosyal medyada gündeme gelen İmralı'da gerçekleştiği iddia olunan görüşme tutanak konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Hayal mahsulü içerikli maksatlıdır. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.

Güvenlik kaynakları: Sosyal medyada gündeme gelen İmralı'da gerçekleştiği iddia olunan görüşme tutanak konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Hayal mahsulü içerikli maksatlıdır. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir

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