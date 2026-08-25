Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: 3 isim için daha yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
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