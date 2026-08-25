İletişim Başkanlığından dezenformasyona karşı yeni adım: "Paylaşmadan önce DUR, DÜŞÜN, SORGULA!"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun yalnızca bilgi kirliliği değil doğrudan bir millî güvenlik meselesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğünü bildirdi. Duran, dezenformasyonla mücadelede milletin feraseti ve sağduyusunun önemine dikkat çekerek, hazırlanan farkındalık mesajlarının 81 ilde meydanlar, caddeler ve açık hava alanlarında vatandaşlarla buluşturulduğunu açıkladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dezenformasyonun günümüzde yalnızca bir bilgi kirliliği olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Duran, "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir millî güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.
DMM 7/24 ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin 7/24 esasıyla faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Duran, DMM'nin yalan bilgileri ifşa ederek hakikati en kısa sürede vatandaşlarla paylaşmak için azim ve kararlılıkla çalıştığını ifade etti.
"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZİN FERASETİ"
Dezenformasyonla mücadelede devletin kararlılığının yanı sıra milletin feraseti ve sağduyusunun da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Duran, şu ifadeleri kullandı: "Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar, aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur."
FARKINDALIK GÖRSELLERİ 81 İLDE VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR
Duran, dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumlulukları anlatmak amacıyla hazırlanan farkındalık görselleri ile mesajların tüm illerde vatandaşların dikkatine sunulduğunu açıkladı.
Hazırlanan içeriklerin meydanlarda, caddelerde ve açık hava gösterim alanlarında yer aldığını belirten Duran, devlet ve milletin el ele vererek dezenformasyon, manipülasyon ve provokasyona karşı ortak bilinci güçlendireceğini vurguladı.