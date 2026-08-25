İletişim Başkanlığından dezenformasyona karşı yeni adım: "Paylaşmadan önce DUR, DÜŞÜN, SORGULA!"

Dezenformasyonun günümüzde yalnızca bir bilgi kirliliği olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Duran, "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir millî güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (X)

DMM 7/24 ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin 7/24 esasıyla faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Duran, DMM'nin yalan bilgileri ifşa ederek hakikati en kısa sürede vatandaşlarla paylaşmak için azim ve kararlılıkla çalıştığını ifade etti.

Duran, dezenformasyonun doğrudan bir millî güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. (X)

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZİN FERASETİ" Dezenformasyonla mücadelede devletin kararlılığının yanı sıra milletin feraseti ve sağduyusunun da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Duran, şu ifadeleri kullandı: "Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar, aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur."

FARKINDALIK GÖRSELLERİ 81 İLDE VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Duran, dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumlulukları anlatmak amacıyla hazırlanan farkındalık görselleri ile mesajların tüm illerde vatandaşların dikkatine sunulduğunu açıkladı.

Hazırlanan içeriklerin meydanlarda, caddelerde ve açık hava gösterim alanlarında yer aldığını belirten Duran, devlet ve milletin el ele vererek dezenformasyon, manipülasyon ve provokasyona karşı ortak bilinci güçlendireceğini vurguladı.