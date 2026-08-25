Antalya'da Hazine taşınmazı operasyonu: 27 gözaltı! Aralarında Milli Emlak uzmanları da var
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kemer'deki Hazine taşınmazlarının usulsüz şekilde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Yaklaşık 10 milyar TL değerindeki 80 Hazine taşınmazının incelendiği soruşturmada, aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer ilçesindeki Hazineye ait taşınmazların usulsüz şekilde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.
27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI
Yaklaşık 10 milyar TL değerinde 80 Hazine taşınmazının mercek altına alındığı soruşturmada, aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER
- Gökhan KAYA – Kemer Milli Emlak Uzmanı,
- Mehmet Emin YARIKKAŞ – Kemer Milli Emlak Uzmanı,
- Savaş YÜKSEL – Kemer Milli Emlak Müdür Yardımcısı Vekili,
- Evren Gökçe KAYABAŞ – Aspendos Milli Emlak Müdürü,
- Yunus FESLİ – Kemer Milli Emlak Uzmanı,
- Hasan AKTAŞ – Milli Emlak Uzmanı,
- Ahmet KOÇLUK – Kemer İlçe Tapu Müdürü,
- Arif NAMDAR – Eski mahalle muhtarı,
- Mustafa BARIŞ – Mahalle muhtarı,
- Hasan Ferhat GÜNDOĞMUŞ,
- Halil Gürcan TUNALI,
- Erdem ATEŞYAK,
- Fazıl NAMDAR,
- Cemil BEYREK,
- Kadir SAK,
- Kristina SAK,
- Havva KOÇLUK YILDIZ,
- Fatih BEYREK,
- Esen NAMDAR,
- Cemile AKTAN,
- Hatice BEYREK,
- Asiye NAMDAR,
- Şerafettin ADALETLİ,
- Sedat AKAN,
- Ganna AKAN,
- Anna FESLİ,
- Burcu DEMİRTAŞ.
HAZİNE TAŞINMAZLARI USULSÜZ ŞEKİLDE Mİ DEVREDİLDİ?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/44707 sayılı soruşturmada, Kemer'deki Hazine taşınmazlarının 6292 sayılı Kanun'da öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları oluşmadığı veya satışa engel durumlar bulunduğu halde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği yönünde kuvvetli bulgulara ulaşıldı.
Soruşturmada MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, Bakanlık müfettişliği ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda olayların birbirinden bağımsız usulsüzlük veya münferit idari hatalardan ibaret olmadığı; kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında süreklilik gösteren işlem, iletişim, para ve taşınmaz ilişkilerinin bulunduğu değerlendirildi.
YAPININ BAŞINDA GÖKHAN KAYA'NIN OLDUĞU İDDİASI
Mevcut delillere göre yapılanmanın Gökhan Kaya'nın sevk ve koordinasyonunda hareket ettiği değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında Milli Emlak personelinin; taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması, satışa engel durumların değerlendirilmesi ve tescil süreçlerinde rol aldığı yönünde bulgular elde edildi.
Yapının sivil ayağının ise uygun kişilerin belirlenmesi, taşınmazların edinilmesi, aile veya bağlantılı kişiler arasında devredilmesi ve elde edilen ekonomik menfaatin ilgili çevrede tutulması aşamalarında rol aldığı öne sürüldü.
İLETİŞİM KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞMELER
CMK'nin 135. maddesi kapsamında elde edilen iletişim kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.
Şüpheli Gökhan Kaya'nın tarımsal indirimli satış işlemleriyle ilgili bir görüşmesinde, vatandaşların fiilî durumlarının tespit edilmeden beyanları doğrultusunda işlem yapıldığına yönelik ifadeler kullandığı belirlendi.
Başka bir görüşmede ise bir kişinin Kaya'dan uygun bir yer ayarlamasını istediği, Kaya'nın da buna olumlu karşılık verdiği tespit edildi. Görüşmenin devamında Milli Emlak personeli Yunus Fesli'nin Ovacık'ta yaklaşık 700 metrekarelik bir taşınmazı 15 bin TL'ye aldığı belirlendi.
İŞTE O KONUŞMA
- Telefondaki şahıs: "Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana
- Gökhan Kaya: Ayarlarım… Bir şey denk gelirse alırız sana
Başka görüşmelerde ise "emanet" ifadesinin kullanıldığı ve tarafların söz konusu emaneti takip edip teslim almaya yönelik konuşmalar yaptığı belirlendi.
MASAK ve tapu incelemelerinde de usulsüz satışlarda rol aldığı değerlendirilen kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında doğrudan para transferleri, yüksek tutarlı nakit hareketleri, taşınmaz devirleri ve uzun süreli yoğun iletişim ilişkileri tespit edildi.
80 HAZİNE TAŞINMAZI MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri incelemeye alınan taşınmazların ekonomik büyüklüğü oldu.
Başsavcılığın tespitlerine göre 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alındı. Taşınmazların bulunduğu bölgelerdeki güncel piyasa değerleri dikkate alındığında toplam ekonomik büyüklüğün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.
Kesin kamu zararının ise taşınmazların satış tarihlerindeki hukuki durumları, gerçek piyasa değerleri ve Hazine tarafından tahsil edilen bedeller üzerinden yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
Soruşturma konusu mal varlıklarının el değiştirmesini önlemek amacıyla bağlantılı banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlığı değerleri hakkında koruma ve el koyma tedbirleri de değerlendirmeye alındı.
Bir kısım Hazine taşınmazı hakkında satış iptali ve devir önleme kayıtları oluşturulurken, açılan tapu iptal ve tescil davalarında ihtiyati tedbir uygulandı.
ANTALYA'NIN 3 İLÇESİ VE 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil yararlanıcılardan oluşan toplam 27 şüpheli belirlendi. 25 Ağustos 2026 saat 06.00 itibarıyla Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'deki toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
PARA VE TAŞINMAZ TRAFİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı; yapılanmanın hiyerarşisini ve iş bölümünü, şüphelilerin yapı içerisindeki rollerini, Hazine taşınmazlarının hangi yöntemlerle özel kişilere geçirildiğini ve kamu görevlilerinin söz konusu işlemler karşılığında doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayıp sağlamadığını ortaya çıkarmak amacıyla sürdürüyor.
Elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının belirlenmesine yönelik incelemelerin de çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.