Antalya'da Hazine taşınmazı operasyonu: 27 gözaltı! Aralarında Milli Emlak uzmanları da var

Yaklaşık 10 milyar TL değerinde 80 Hazine taşınmazının mercek altına alındığı soruşturmada, aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer ilçesindeki Hazineye ait taşınmazların usulsüz şekilde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda olayların birbirinden bağımsız usulsüzlük veya münferit idari hatalardan ibaret olmadığı; kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında süreklilik gösteren işlem, iletişim, para ve taşınmaz ilişkilerinin bulunduğu değerlendirildi.

Soruşturmada MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, Bakanlık müfettişliği ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/44707 sayılı soruşturmada, Kemer'deki Hazine taşınmazlarının 6292 sayılı Kanun'da öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları oluşmadığı veya satışa engel durumlar bulunduğu halde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği yönünde kuvvetli bulgulara ulaşıldı.

Operasyonda Milli Emlak personeli ve Tapu Müdürü de gözaltına alındı. (AA)

YAPININ BAŞINDA GÖKHAN KAYA'NIN OLDUĞU İDDİASI

Mevcut delillere göre yapılanmanın Gökhan Kaya'nın sevk ve koordinasyonunda hareket ettiği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında Milli Emlak personelinin; taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması, satışa engel durumların değerlendirilmesi ve tescil süreçlerinde rol aldığı yönünde bulgular elde edildi.

Yapının sivil ayağının ise uygun kişilerin belirlenmesi, taşınmazların edinilmesi, aile veya bağlantılı kişiler arasında devredilmesi ve elde edilen ekonomik menfaatin ilgili çevrede tutulması aşamalarında rol aldığı öne sürüldü.

İLETİŞİM KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞMELER

CMK'nin 135. maddesi kapsamında elde edilen iletişim kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

Şüpheli Gökhan Kaya'nın tarımsal indirimli satış işlemleriyle ilgili bir görüşmesinde, vatandaşların fiilî durumlarının tespit edilmeden beyanları doğrultusunda işlem yapıldığına yönelik ifadeler kullandığı belirlendi.

Başka bir görüşmede ise bir kişinin Kaya'dan uygun bir yer ayarlamasını istediği, Kaya'nın da buna olumlu karşılık verdiği tespit edildi. Görüşmenin devamında Milli Emlak personeli Yunus Fesli'nin Ovacık'ta yaklaşık 700 metrekarelik bir taşınmazı 15 bin TL'ye aldığı belirlendi.

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Başka görüşmelerde ise "emanet" ifadesinin kullanıldığı ve tarafların söz konusu emaneti takip edip teslim almaya yönelik konuşmalar yaptığı belirlendi.

MASAK ve tapu incelemelerinde de usulsüz satışlarda rol aldığı değerlendirilen kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında doğrudan para transferleri, yüksek tutarlı nakit hareketleri, taşınmaz devirleri ve uzun süreli yoğun iletişim ilişkileri tespit edildi.