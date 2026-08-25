Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 60 suçlu Türkiye’ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Aranan şahısların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya’dan Türkiye’ye getirildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliği yapıldı.
Operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 16 SUÇLU YAKALANDI
Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. yakalandı.
Şahısların gerçekleştirilen işlemlerin ardından Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
ULUSAL DÜZEYDE ARANAN 44 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Ulusal düzeyde aranan V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E. de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
43 KİŞİ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI
Aranan şahısların 43'ü Gürcistan'da, 5'i Yunanistan'da, 2'si Almanya'da ve 2'si Birleşik Krallık'ta yakalandı.
Diğer 8 kişinin ise Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da yakalandığı bildirildi.
ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI
Türkiye'ye iade edilen şahısların şu suçlardan arandıkları belirlendi:
- Kasten öldürme
- Yağma
- Uyuşturucu madde kullanma ve ticareti
- Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma
- Hükümlü veya tutuklunun kaçması
- Kamu malına zarar verme
- Resmî belgede sahtecilik
- Yaralama
- Dolandırıcılık
- Hırsızlık
- Tasarlayarak öldürme
- Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs
- Tehdit
- Çocuğu kasten öldürme
- Şantaj
- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
- Yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkân sağlama
- Kasten yaralama
- Mala zarar verme
- Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme
- Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama
- Askerî yasak bölgelere girme
- Cinsel saldırı
- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
- Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet
- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet
- Silahlı terör örgütüne üye olma
OPERASYONDA GÖREV ALAN EKİPLERE TEBRİK
Açıklamada operasyonlarda görev alan emniyet personeli, başkanlıklar ve daire başkanlıkları tebrik edilirken Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.