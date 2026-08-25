İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Aranan şahısların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya’dan Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliği yapıldı.

Operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 16 SUÇLU YAKALANDI

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. yakalandı.

Şahısların gerçekleştirilen işlemlerin ardından Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

ULUSAL DÜZEYDE ARANAN 44 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ulusal düzeyde aranan V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E. de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

43 KİŞİ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Aranan şahısların 43'ü Gürcistan'da, 5'i Yunanistan'da, 2'si Almanya'da ve 2'si Birleşik Krallık'ta yakalandı.

Diğer 8 kişinin ise Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da yakalandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI

Türkiye'ye iade edilen şahısların şu suçlardan arandıkları belirlendi:

Kasten öldürme

Yağma

Uyuşturucu madde kullanma ve ticareti

Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma

Hükümlü veya tutuklunun kaçması

Kamu malına zarar verme

Resmî belgede sahtecilik

Yaralama

Dolandırıcılık

Hırsızlık

Tasarlayarak öldürme

Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs

Tehdit

Çocuğu kasten öldürme

Şantaj

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkân sağlama

Kasten yaralama

Mala zarar verme

Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama

Askerî yasak bölgelere girme

Cinsel saldırı

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet

Silahlı terör örgütüne üye olma

OPERASYONDA GÖREV ALAN EKİPLERE TEBRİK

Açıklamada operasyonlarda görev alan emniyet personeli, başkanlıklar ve daire başkanlıkları tebrik edilirken Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.