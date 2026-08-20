Türkiye'den teknolojide dev hamle! Başkan Erdoğan yeni projeyi duyurdu: 3 bin genç araştırmacı geliyor

Projenin detaylarını paylaşan Başkan Erdoğan, " Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz." sözlerini kaydetti.

Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak hamleleri bir bir hayata geçiren Başkan Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlattı. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

5 YILDA 3 BİN GENÇ ARAŞTIRMACI

Bilim ekosistemini güçlendirecek uzun vadeli hedeflerini de açıklayan Başkan Erdoğan, projenin kapsamını "5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız." ifadeleriyle aktardı.

TÜRKİYE YÜZYILI BİLİMLE YÜKSELECEK

Gençlerin enerjisi ve bilimin ışığında inşa edilecek Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz." sözlerini kullandı.

HEDEF: TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Küresel ölçekte teknoloji üreten bir Türkiye hedefini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadeleriyle mesajını tamamladı.