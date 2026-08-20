Balıkesir'in Sındırgı'daki orman yangınında 3 gözaltı

Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında kara yolundaki bir kamyonda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalelerin ardından yangın, bugün saat 10.00 itibarıyla yaklaşık 21 saatlik çalışma sonucu tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLADI: JANDARMA 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Yangının çıkış nedenine ve sorumlularına ilişkin adli tahkikat başlatıldı. Konuya ilişkin Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sındırgı ilçemiz Düvertepe Mahallesi'nde 19.08.2026 günü saat 13.00 sıralarında kara yolunda başlayarak ormanlık alana sirayet eden yangın, ekiplerimizin yoğun müdahalesi sonucunda 20.08.2026 günü saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir."