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Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti

Afyonkarahisar’da dün bir tırın dorsesinden dökülen kimyasal boyanın asfalt yüzeyinde köpürerek arkadan gelen araçları mor ve beyaza boyadığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Sürücülerin tepkisi ve başlatılan incelemeler sonrası tır şoförüne trafik cezası uygulanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün çevre kirliliğine neden olan 2 firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 TL rekor idari para cezası kesti.

Olay, dün Afyonkarahisar'ın Dinar–Çay kara yolu Akçaköy mevkiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki tırın dorsesinden yola sızan kimyasal boya, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yola yayıldı.

Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti - 1

Güzergahı kullanan araçların tekerleklerinden sıçrayan kimyasal karışım, kaportalarla reaksiyona girerek araçların gövdesini mor ve beyaz renge dönüştürdü.

Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti - 2

Çok sayıda sürücünün mağdur olduğu olay sonrasında tır sürücüsü M.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 bin TL idari para cezası ile 15 ceza puanı uygulandı.

Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti - 3

BOYAYI DÖKE DÖKE İLERLEDİ

Tırın yola boya döke döke ilerlediği anlar ise arkasındaki bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; dorseden sızan boyanın yola aktığı, arkadan gelen sürücülerin korna çalarak tepki gösterip tır sürücüsünü uyardığı ve sürücünün uyarılar sonrası aracını yol kenarına çekerek durduğu anlar yer aldı.

Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti - 4

BAKANLIKTAN İKİ FİRMAYA 21 MİLYONLUK REKOR CEZA

Vatandaşların ve sürücülerin şikayetleri üzerine hızla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, bölgedeki incelemelerini tamamlayarak bugün yaptırım kararını duyurdu.

Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti - 5

Bakanlıktan yapılan açıklamada çevre kirliliğine yol açan firmalara kesilen cezalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık ekiplerimizce, Afyonkarahisar'ın Dinar–Çay Karayolu Akçaköy mevkiinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine, Çevre Kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin 301 TL olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 TL idari yaptırım uygulanmıştır."

Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti - 6

Bakanlık ekiplerinin koordinasyonunda yoldaki kimyasal boyanın temizlenmesi ve çevreye yayılmasını önlemek amacıyla temizlik ve ıslah çalışmaları da tamamlandı.

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