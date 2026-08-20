Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti
Afyonkarahisar’da dün bir tırın dorsesinden dökülen kimyasal boyanın asfalt yüzeyinde köpürerek arkadan gelen araçları mor ve beyaza boyadığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Sürücülerin tepkisi ve başlatılan incelemeler sonrası tır şoförüne trafik cezası uygulanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün çevre kirliliğine neden olan 2 firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 TL rekor idari para cezası kesti.
Olay, dün Afyonkarahisar'ın Dinar–Çay kara yolu Akçaköy mevkiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki tırın dorsesinden yola sızan kimyasal boya, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yola yayıldı.
Güzergahı kullanan araçların tekerleklerinden sıçrayan kimyasal karışım, kaportalarla reaksiyona girerek araçların gövdesini mor ve beyaz renge dönüştürdü.
Çok sayıda sürücünün mağdur olduğu olay sonrasında tır sürücüsü M.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 bin TL idari para cezası ile 15 ceza puanı uygulandı.