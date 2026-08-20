Araçları mora boyayan ihmal! Bakanlık cezayı kesti

Bakanlıktan yapılan açıklamada çevre kirliliğine yol açan firmalara kesilen cezalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık ekiplerimizce, Afyonkarahisar'ın Dinar–Çay Karayolu Akçaköy mevkiinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine, Çevre Kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin 301 TL olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 TL idari yaptırım uygulanmıştır."