Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada önemli sonuçlara ulaşıldığını açıkladı. Etimesgut'ta 21 şüpheliden 18'i yakalanırken 6 şüpheli tutuklandı. Çankaya'daki 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gürlek, "Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan, kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ETİMESGUT'TA 50 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli olarak önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi. Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına dair yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildiğini belirten Gürlek, 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendiğini açıkladı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını bildiren Gürlek, şüphelilerden 6'sının tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiğini kaydetti.