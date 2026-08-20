Ankara'da fuhuş ve insan ticareti operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada önemli sonuçlara ulaşıldığını açıkladı. Etimesgut'ta 21 şüpheliden 18'i yakalanırken 6 şüpheli tutuklandı. Çankaya'daki 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Gürlek, "Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan, kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracağız" ifadelerini kullandı.
ETİMESGUT'TA 50 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ
Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli olarak önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.
Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına dair yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildiğini belirten Gürlek, 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendiğini açıkladı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını bildiren Gürlek, şüphelilerden 6'sının tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiğini kaydetti.
ÇANKAYA'DA 5 EĞLENCE MEKANINA SORUŞTURMA
Gürlek, Çankaya bölgesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.
Bu kapsamda 26 şüphelinin yakalandığını aktaran Gürlek, 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişinin tespit edildiğini ve şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle yürütüldüğünü bildirdi.
Gürlek, "İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz Başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız" dedi.
Çalışmaların adli makamlar ile güvenlik birimlerinin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, sahadaki çalışmaları gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.
Gürlek, açıklamasının devamında, "Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir" ifadelerini kullandı.
Gürlek, suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenlerin birer birer ortaya çıkarılacağını, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidileceğini ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.