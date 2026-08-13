Fuhuş soruşturmasında flaş gelişme! 6 şüpheli tutuklandı
Antalya merkezli İstanbul ve Muğla'da fuhşa aracılık iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı; operasyonun, güzellik yarışması adı altında gayriresmi organizasyonlarla fuhşa aracılık edildiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanan Tuğçe G.'ye yönelik soruşturmanın devamı olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde de ele geçirilirken, diğer 2 şüphelinin de Antalya'ya getirilerek adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Antalya'da fuhuş soruşturmasında düğmeye basıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik Antalya, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Antalya'da 6, İstanbul'da 1, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanan şüphelinin üzerinde ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA!
Antalya'da gözaltına alınan 6 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul ve Muğla'da gözaltına alınan 2 şüphelinin ise Antalya'ya getirileceği ve yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
GÜZELLİK YARIŞMASI İDDİASI
Operasyonun, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G.'ye yönelik soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, güzellik yarışması adı altında gayriresmi organizasyonlar düzenlenerek fuhşa aracılık edildiği iddia edildi. Söz konusu organizasyonları düzenleyen kişinin ise Tuğçe G. olduğu öne sürüldü.
Soruşturmanın yeni operasyonlarla genişletilip genişletilmeyeceği merak konusu olurken, gözaltındaki 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.