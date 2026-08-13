Fuhuş soruşturmasında flaş gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli İstanbul ve Muğla'da fuhşa aracılık iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı; operasyonun, güzellik yarışması adı altında gayriresmi organizasyonlarla fuhşa aracılık edildiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanan Tuğçe G.'ye yönelik soruşturmanın devamı olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde de ele geçirilirken, diğer 2 şüphelinin de Antalya'ya getirilerek adliyeye sevk edileceği bildirildi.