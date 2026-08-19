Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'nin insani yardım politikasına dikkat çekti. Erdoğan, dünyada 300 milyondan fazla insanın temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Türkiye'nin yardım eli uzatmayı sürdüreceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerine vurgu yaptı.

Erdoğan, "Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden ilham gücüyle bu siyaset meselesinde herkese örnek olmayı, dünyanın millî gelirine orantısız en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda bulunmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan insani krizlere dikkat çeken Erdoğan, 300 milyondan fazla insanın temel ihtiyaçlardan mahrum olduğunu belirtti. Erdoğan, "Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, mağdurların imdadına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak bizim içimizde bir emirdir" diyerek Türkiye'nin insani yardım anlayışının süreceğini vurguladı.

GAZZE VURGUSU: "UMUT OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını artıracağını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa iyileştirmelerimizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlara yönelik desteğin devam edeceğini belirterek, "Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf - X platformu)