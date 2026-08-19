MHP lideri Bahçeli'den seçim sistemi için "düzenleme" çıkışı

MHP'nin vizyon belgesine dikkat çeken Bahçeli, partinin Türk siyasetindeki kilit rolünü anlattı. Bahçeli, " Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi hayatında mümtaz ve kilit rolüyle Türk siyasetindeki düğümleri çözen, demokrasinin önünü açan, kısır tartışmaları nihayete erdiren, kangrenleşmiş sorunlara şifa veren siyaset anlayışına sahiptir." ifadelerini kullandı. Partisinin hazırladığı vizyona değinen Bahçeli, 'Ahlak, İstikrar ve Refah Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi' ile Türkiye'yi 2053 yılında lider ülke ve süper güç yapma kararlılığında olduklarını bildirdi. MHP aleyhtarı odaklara seslenen Bahçeli, "Ayrıca tek derdi MHP hazımsızlığı olan mahfillerin, içinde bulunduğu şizofrenik durumdan bir an evvel kurtulmaları ülkemizin, milletimizin, hatta kendilerinin de hayrına olacaktır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek en önemli toplumsal güç, hiç şüphesiz gençlerimizdir. Hatırlatmak isterim ki; bugün 40'lı yaşlarına gelmiş vatandaşlarımız gençliğinde terörsüz bir dönem görmemiştir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda ise bundan sonraki nesiller terörün karanlık ve kirli yüzüyle muhatap olmayacak, aynı kaygıları taşımayacak, parlak bir istikbale yürüyecektir. Güçlü Türkiye, milli varlığına sahip çıkan, tarihi ve kültürel birikimini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir Türk gençliği ile mümkün olabilecek, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' ancak onlarla inşa edilebilecektir."

CHP YORUMU: BÖLÜNMEMELİYDİ

İç siyasette yaşanan tartışmalara ve CHP bünyesindeki gelişmelere değinen Bahçeli, bölgedeki kritik süreçte iç cephenin güçlü tutulması gerektiğini vurguladı.

CHP içindeki gelişmeleri ve kurulan partiyi değerlendiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki hadiseleri nazar-ı dikkate aldığımızda Türk siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya, çatışmaya değil iş birliği ve diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelere değil milli meseleler üzerinde uzlaşıya ihtiyacımız vardır. CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik, birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk; ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları 'Yeni Parti'yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190'ıncı parti oldular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik."

Siyasette etik kuralların önemine değinen Bahçeli, "Ayrıca CHP'ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz." dedi.