MHP lideri Bahçeli'den seçim sistemi için "düzenleme" çıkışı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türkiye’de siyasi istikrarın güçlendiğini belirterek, bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Sistemin temel yaklaşımıyla uyumlu düzenlemelerin demokratik gelişime katkı sağlayacağını vurgulayan Bahçeli, terörün tasfiye edilmesiyle başlayan yeni sürecin Türkiye’nin kalkınma hedeflerine de ivme kazandıracağını ifade etti.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği siyasi istikrarı kapsamlı kurumsal reformlarla daha ileri bir aşamaya taşımaya hazırlanırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni dönemin yol haritasına ışık tutan dikkat çekici bir reform çağrısı geldi.
SEÇİM KANUNUNDA REVİZYON ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesi adına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Türkiye'nin 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptığını hatırlatan Bahçeli, önümüzdeki süreçte siyasi partiler ve seçim sisteminin bu yönetim modeline uyumlu şekilde yeniden ele alınması gerektiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin prangalarından kurtulduğunu aktaran Bahçeli, sistemin güçlendirilmesi için atılması gereken yasal adımlara işaret etti.
Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak Parlamenter Sistem'den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."
TERÖRSÜZ TÜRKİYE YATIRIMCI GÜVENİ ARTACAK
Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla devam eden süreçte TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeyi değerlendiren MHP lideri, güvenliğin kalkınmanın temel şartı olduğunu duyurdu.
Ekonomik hedeflere dair çerçeveyi çizen Bahçeli, şunları aktardı:
"Günümüzde ekonomik kalkınma ile güvenlik birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Nitekim 'terörsüz Türkiye', güvenlikten ekonomiye uzanan yeni bir jeopolitik avantaj sağlayacaktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki güvenliğin olmadığı yerde yatırım ortamı zayıflamakta, sermaye hareketliliği azalmakta ve kalkınma süreçleri sekteye uğramaktadır. Terörün tamamen tasfiye edildiği bir Türkiye ise öngörülebilirliği ve yatırımcı güvenini artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek ve bölgesel ticaret ağlarının merkezinde yer alacaktır."