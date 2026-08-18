Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun skandal afişine tepki: Başkan Erdoğan soykırım şebekesini mahkum ediyor

ʺSayın Cumhurbaşkanımız bu katliam şebekesine karşı “insanlık ittifakı”nın en kararlı duruşuna sahipʺ

ÖMER ÇELİK'TEN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Netanyahu hükümetinin Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekerken, Likud'un afişine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu yönetiminin Başkan Erdoğan'ı hedef almasının İsrail'in iç siyasetiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun "soykırım şebekesi" tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı "insanlık ittifakı"nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini "insani değerler" adına mahkum etmektedir."