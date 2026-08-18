Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun skandal afişine tepki: Başkan Erdoğan soykırım şebekesini mahkum ediyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisinin seçim afişinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstermesine sert tepki gösterdi. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini "insani değerler" adına mahkum etmektedir” dedi.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi propaganda çalışmaları hız kazanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisinin hazırladığı seçim afişi tepki çekti.
Tel Aviv'deki bir reklam panosunda kullanılan afişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğraflarına yer verildi.
Afişte, "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin" ifadesi kullanıldı.
ÖMER ÇELİK'TEN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ
Netanyahu hükümetinin Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekerken, Likud'un afişine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu yönetiminin Başkan Erdoğan'ı hedef almasının İsrail'in iç siyasetiyle bağlantılı olduğunu belirtti.
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu'nun "soykırım şebekesi" tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı "insanlık ittifakı"nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini "insani değerler" adına mahkum etmektedir."
LİKUD'UN SKANDAL SEÇİM AFİŞİ
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazandı.
Netanyahu'nun partisi Likud'un Tel Aviv'deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Başkan Erdoğan'la birlikte İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de fotoğrafları kullanıldı.
Afişte, "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin" mesajı verildi.