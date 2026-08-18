Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hayati Aras yönetimindeki yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolunun Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.