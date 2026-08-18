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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hayati Aras yönetimindeki yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolunun Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı - 1

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı - 2

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 yaralı - 3

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