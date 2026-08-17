Emniyet’te terfi ve atama heyecanı! 270 personelin görev yeri değişti
Emniyet Genel Müdürlüğünde (EGM) merakla beklenen terfi ve atama süreci tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi işlemlerinin, Bakanlık makamının onayıyla sonuçlandığını duyurdu.
Fidan, EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlık makamının onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Ali Fidan, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının da yapıldığını kaydetti.
Terfi ve atama işlemlerinin yarın saat 00.00 itibarıyla "PBS.NET" üzerinden personele duyurulacağını aktaran Fidan, "Bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarımıza yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik etti.
Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli Emniyet Teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor; aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum."