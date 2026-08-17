Trafik magandaları kamerada! Tek şeridi paylaşamadılar

İstanbul Esenyurt'ta tek şeritli yoldan ilk sırada geçmek isteyen iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi araçtan inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.