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Trafik magandaları kamerada! Tek şeridi paylaşamadılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Trafik magandaları kamerada! Tek şeridi paylaşamadılar

İstanbul Esenyurt'ta tek şeritli yoldan ilk sırada geçmek isteyen iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi araçtan inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücüler tartışırken, araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi aşağı indi.

ESENYURT'TA YOL VERME TARTIŞMASI: SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak isteyen kişi, çevredekilerin araya girmesiyle başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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