Menderes Belediyesi Başkanvekiliğini Cumhur İttifakı kazandı

İzmir’in Menderes ilçesindeki belediye başkanvekilliği oylaması mecliste tansiyonu tırmandırdı. CHP ve Yeni Parti grupları arasında patlak veren arbede üzerine meclis salonu tahliye edilirken, kritik seçim dışarıya kapalı oturumda sürdürüldü. 28 meclis üyesinin sandık başına gittiği Cumhur İttifakı, CHP, Yeni Parti ve bağımsız adayın kıyasıya yarıştığı oylamada zafer Cumhur İttifakı’nın oldu. AK Parti adayı Asuman Şen seçimi zirvede tamamlarken, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy ise ikinci sırada kaldı.