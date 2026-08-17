Menderes Belediyesi Başkanvekiliğini Cumhur İttifakı kazandı
İzmir’in Menderes ilçesindeki belediye başkanvekilliği oylaması mecliste tansiyonu tırmandırdı. CHP ve Yeni Parti grupları arasında patlak veren arbede üzerine meclis salonu tahliye edilirken, kritik seçim dışarıya kapalı oturumda sürdürüldü. 28 meclis üyesinin sandık başına gittiği Cumhur İttifakı, CHP, Yeni Parti ve bağımsız adayın kıyasıya yarıştığı oylamada zafer Cumhur İttifakı’nın oldu. AK Parti adayı Asuman Şen seçimi zirvede tamamlarken, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy ise ikinci sırada kaldı.
Başkanvekilliği seçimi dördüncü turda sonuçlandı. Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 13 oyla başkanvekili seçildi.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından toplanan belediye meclisinde, oylama öncesinde meclis üyeleri ile izleyiciler arasında arbede yaşandı. Tarafların Yeni Parti ve CHP'li olduğu öğrenildi.
SALON BOŞALTILDI
Gerginliğin büyümesi üzerine salon boşaltıldı. Oylamalara yalnızca parti yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin katılımıyla geçildi.
İLK TURDA ASUMAN ŞEN 12 OY ALDI
Dört adayın yarıştığı seçimde AK Parti adına Asuman Şen, CHP adına Mehmet Ali Akar ve Yeni Parti adına Barış Gürsoy aday oldu. Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Mustafa Öztürk de adaylığını koydu.
Toplam 28 oyun kullanıldığı ilk turda Asuman Şen 12, Barış Gürsoy 10, Mehmet Ali Akar 5 ve Mustafa Öztürk 1 oy aldı. Hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi.
İKİNCİ TURDA ÜÇ OY GEÇERSİZ SAYILDI
İkinci turda Asuman Şen 10, Barış Gürsoy 9, Mehmet Ali Akar 5 ve Mustafa Öztürk 1 oy aldı. Üç oy geçersiz sayıldı.
CHP grubu, oylarının geçersiz sayıldığı iddiasıyla salonu terk etti. Seçimde üçüncü tura geçildi.
SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURA KALDI
Üçüncü turda AK Parti adayı Asuman Şen 13, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı. Seçim dördüncü ve son tura kaldı.
Menderes Belediye Meclisinin dağılımında Cumhur İttifakı'nın 13, Yeni Parti'nin 10, CHP'nin 5 ve bağımsızların 2 üyesi bulunuyor.
Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 13 oyla seçimi kazandı.