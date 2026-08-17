Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'e tutuklama talebi!
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Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türker Ertürk, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan Ertürk, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.