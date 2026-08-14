Türkiye ve Mısır arasında anlaşma! 2 belgeye imzalar atıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile gerçekleştirdiği temasların ardından Türkiye ve Mısır arasında ekonomik ve diplomatik iş birliğini güçlendirecek iki önemli anlaşma imzalandı. İki ülke arasında "Ortak Planlama Grubu Toplantı Tutanağı" ve "Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 Numaralı Menşe Protokolü'nün Tadiline ilişkin Karar" üzerinde mutabakata varıldı.