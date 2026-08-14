Türkiye ve Mısır arasında anlaşma! 2 belgeye imzalar atıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile gerçekleştirdiği temasların ardından Türkiye ve Mısır arasında ekonomik ve diplomatik iş birliğini güçlendirecek iki önemli anlaşma imzalandı. İki ülke arasında "Ortak Planlama Grubu Toplantı Tutanağı" ve "Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 Numaralı Menşe Protokolü'nün Tadiline ilişkin Karar" üzerinde mutabakata varıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El-Alameyn kentinde iki belgeye imza attı. İmzalar, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı kapsamında atıldı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile bir araya geldiği bildirildi.
Fidan, Mısırlı iki bakanla toplantı kapsamında hazırlanan belgeleri sırasıyla imzaladı.
ORTAK PLANLAMA GRUBU TUTANAĞINA İMZA
Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Ortak Planlama Grubu Toplantı Tutanağı"na imza attı.
Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubunun ilk toplantısının 12 Kasım 2025'te Ankara'da düzenlendiği Dışişleri Bakanlığının resmî faaliyet raporunda da yer alıyor.
SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR
Fidan ile Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Salih, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 Numaralı Menşe Protokolü'nün Tadiline ilişkin Karar"ı imzaladı.
MISIR'DAN KATILIM BELGESİNE İMZA
Dışişleri Bakanlığının paylaşımında Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin bir belgeye daha imza attığı aktarıldı.
Abdulati, "Türkiye ile Afrika Kıyı Ülkeleri Arasında Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na Mısır'ın Katılım Belgesi"ni imzaladı.