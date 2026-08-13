Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Şeridi'nde daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda Mısır ile mutabık kaldıklarını açıkladı. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile düzenlenen ortak basın toplantısında "Netanyahu'nun barış niyeti yok. İsrail adım atmazsa radikal adımlar atabiliriz. " mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşacağız" dedi.

Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Mekke ittifakı tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur" dedi.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok vakit kaybetti. Yakalamamız gereken büyük bir açık var.

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