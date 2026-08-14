Akademik birikimi, uluslararası tecrübesi ve farklı coğrafyalardaki çalışmalarıyla öne çıkan Argun'un göreve gelmesiyle birlikte YEE'de yeni bir dönem başladı.

Yunus Emre Enstitüsü'nde başkanlık görevinde değişikliğe gidildi. Başkan Prof. Dr. Abdurrahman Aliy görevini Prof. Dr. Selim Argun'a devretti. Aliy'nin bundan sonraki süreçte akademik çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Foto: YEE

YENİ BAŞKANIN DİKKAT ÇEKEN AKADEMİK GEÇMİŞİ

1971 yılında Düzce'de doğan Prof. Dr. Selim Argun, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir yıl eğitim gördükten sonra Medine-i Münevvere İslam Üniversitesine geçti. Argun, Medine İslam Üniversitesinin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki University of Johannesburg'da tamamlayan Argun, doktora eğitimini Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesinde sürdürdü.

Argun, 2013 yılında "Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)" başlıklı doktora çalışmasıyla doktor unvanını aldı.

DİYANET'TE KRİTİK GÖREV ÜSTLENDİ

Uzun yıllar yurt dışında akademik çalışmalar yürüten Argun, 2013'te Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalında görev yaptı.

Argun, 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, aynı yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Diyanet bünyesinde özellikle dış ilişkiler, dinî diplomasi ve uluslararası çalışmalar alanlarında görev üstlendi.

TÜRK TARİH KURUMU BİLİM KURULU ÜYESİ

Prof. Dr. Selim Argun, 2021 yılından bu yana Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeleri arasında yer alıyor. Akademik çalışmalarını İslam tarihi, vakıf müessesesi, dinî diplomasi, Osmanlı ilmiye sınıfı ve Afrika'da İslam üzerine sürdürüyor.

Argun ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik çalışmalarına devam ediyor.

İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, evli ve bir çocuk babası.