2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinden BETİMAR’ın yanı sıra Optimar ve Genar Araştırma da son seçim anketlerini açıkladı. Özgür Özel liderliğinde CHP’den ayrılarak kurulan Yeni Parti’nin oy oranları erimeye devam ederken, AK Parti zirvedeki yerini korudu. Öte yandan 91 milletvekili kaybeden CHP’nin oy oranı ise dikkatlerden kaçmadı.

Şaibeli kurultaydan Yeni Parti'nin kuruluşuna uzanan süreçte çelişkili politikalar izleyen Özgür Özel, belediyelerdeki yolsuzluklara kalkan olması ve terörle mücadeledeki iki başlı tutumuyla hızla irtifa kaybetti. Betimar, Optimar ve Genar Araştırma şirketleri siyaset gündemine damga vuran son genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Özellikle siyasetteki yeni oluşumlar ve siyasi dengeler sonrası seçmenin eğilimini ölçen çalışmada, CHP'yi bölerek kurulan Yeni Parti'nin aldığı oy oranı ile kaçıncı sırada yer alacağı merakla bekleniyordu.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'deki şaibeli kurultay sürecinden Yeni Parti'nin kuruluşuna uzanan dönemde Özgür Özel'in çizdiği çelişkili profili, terörle mücadele ve yolsuzluk sınavlarında yaşadığı hezimeti kaleme aldı. Araştırma şirketlerinin son anket sonuçlarını paylaşan Övür, şişirilen algı operasyonlarının aksine Yeni Parti'nin baraj altı ve erime trendinde olduğunu, seçmenin bu siyasetsizliğe notunu kestiğini vurguladı.