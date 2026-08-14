CANLI YAYIN

2026 son anket sonuçları: Yeni Parti'nin anket balonu patladı! AK Parti büyük farkla birinci

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026 son anket sonuçları: Yeni Parti'nin anket balonu patladı! AK Parti büyük farkla birinci

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinden BETİMAR’ın yanı sıra Optimar ve Genar Araştırma da son seçim anketlerini açıkladı. Özgür Özel liderliğinde CHP’den ayrılarak kurulan Yeni Parti’nin oy oranları erimeye devam ederken, AK Parti zirvedeki yerini korudu. Öte yandan 91 milletvekili kaybeden CHP’nin oy oranı ise dikkatlerden kaçmadı.

Şaibeli kurultaydan Yeni Parti'nin kuruluşuna uzanan süreçte çelişkili politikalar izleyen Özgür Özel, belediyelerdeki yolsuzluklara kalkan olması ve terörle mücadeledeki iki başlı tutumuyla hızla irtifa kaybetti.

Betimar, Optimar ve Genar Araştırma şirketleri siyaset gündemine damga vuran son genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Özellikle siyasetteki yeni oluşumlar ve siyasi dengeler sonrası seçmenin eğilimini ölçen çalışmada, CHP'yi bölerek kurulan Yeni Parti'nin aldığı oy oranı ile kaçıncı sırada yer alacağı merakla bekleniyordu.

2026 son anket sonuçları: Yeni Parti'nin anket balonu patladı! AK Parti büyük farkla birinci - 1

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'deki şaibeli kurultay sürecinden Yeni Parti'nin kuruluşuna uzanan dönemde Özgür Özel'in çizdiği çelişkili profili, terörle mücadele ve yolsuzluk sınavlarında yaşadığı hezimeti kaleme aldı. Araştırma şirketlerinin son anket sonuçlarını paylaşan Övür, şişirilen algı operasyonlarının aksine Yeni Parti'nin baraj altı ve erime trendinde olduğunu, seçmenin bu siyasetsizliğe notunu kestiğini vurguladı.

2026 son anket sonuçları: Yeni Parti'nin anket balonu patladı! AK Parti büyük farkla birinci - 2

"NORMALLEŞME"DEN SALDIRILARA VE BOYKOT ÇAĞRILARINA

Özgür Özel'in şaibeli kurultay sonrası genel başkan seçilmesinin ardından izlediği tutarsız politikalara dikkat çeken Mahmut Övür, Başkan Erdoğan ile başlatılan diyalog ve normalleşme sürecinin ardından dengelerin tamamen bozulduğunu belirtti. Özel'in en başta bizzat savunduğu Ekrem İmamoğlu tarafından hedef alındığını aktaran Övür, bu sürecin ardından sokakları hareketlendirme girişimlerinin, yerli ve milli markalara yönelik boykot kararlarının devreye sokulduğunu hatırlattı. Övür, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan isimlerin "Sütte leke var onlarda yok" denilerek sahiplenilmesinin siyasi faturayı ağırlaştırdığını ifade etti.

2026 son anket sonuçları: Yeni Parti'nin anket balonu patladı! AK Parti büyük farkla birinci - 3

"İLK BÜYÜK SINAVDA BÖLÜNDÜLER"

"Mutlak butlan" kararının ardından kurulan Yeni Parti'nin, Türkiye'nin 50 yıllık terör sorununu bitirme iradesi karşısında bocaladığını vurgulayan Mahmut Övür, Özel'in popülist söylemlerle bu tarihi sınavı geçemediğini dile getirdi.

Meclis'teki oylamada partinin ikiye bölündüğünü belirten Övür, partisinden 35 milletvekilinin "evet", 54 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullanmasının açık bir siyasetsizlik ve kararsızlık göstergesi olduğunu, bu tablonun düşüşün miladı haline geldiğini sözlerine ekledi.

2026 son anket sonuçları: Yeni Parti'nin anket balonu patladı! AK Parti büyük farkla birinci - 4

ANKETLERDEKİ ŞİŞİRİLMİŞ BALON PATLADI

Yeni Parti medyasında yaratılan "yüzde 35 oy oranı" algısının gerçeklerle örtüşmediğini somut araştırma verileriyle ortaya koyan Mahmut Övür, Betimar, Optimar ve Genar gibi deneyimli araştırma şirketlerinin açıkladığı son rakamları paylaştı:

Optimar Araştırma: CHP'nin oy oranı yüzde 16.25 olurken, Yeni Parti yüzde 12.55'e geriledi.

Genar Araştırma: AK Parti yüzde 35.4 ile açık ara birinci parti konumunu sürdürürken; CHP yüzde 15.4, Yeni Parti ise yüzde 14.5 seviyesinde kaldı.

Betimar: Yeni Parti'nin gerçek oy bandının yüzde 12 ile 22 arasında sıkıştığını doğruladı.

2026 son anket sonuçları: Yeni Parti'nin anket balonu patladı! AK Parti büyük farkla birinci - 5

"ALGIYLA SİYASET YAPANLARI SEÇMEN AFFETMİYOR"

Söz konusu anketlerin terörle ilgili çerçeve yasanın Meclis'ten rekor oyla geçmesinden ve Yeni Parti tabanında oluşan tepkilerden önce yapıldığına dikkat çeken Mahmut Övür, güven ve umut vermeyen, yalnızca algılar üzerinden yürütülen siyasetin halk nezdinde bir karşılığı olmadığını, seçmenin tabela partilerine prim vermediğini vurguladı.

Yeşil vatan için amansız nöbet! Kemer'de karadan ve havadan operasyon
Sonraki Haber
Yeşil vatan için amansız nöbet! Kemer'de karadan ve havadan operasyon
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın