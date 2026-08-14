Ankara'da toplu ulaşıma zam! Kim ne kadar ödeyecek? İşte yeni tarifeler...

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen karara göre, yeni tarife 23 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK? Yeni tarifeyle 35 lira olan tam bilet 40 liraya, 17,50 lira olan öğrenci bileti 20 liraya, 26 lira olan öğretmen bileti ise 30 liraya yükseltildi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 650 lira olarak belirlendi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için ücret artışının zorunlu hale geldiği belirtildi. Ocak ayından bu yana motorinin litre fiyatının yaklaşık 50 liradan 80,90 liraya çıktığı, otobüs yedek parça maliyetlerinin yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortalarının ise yüzde 54,73 arttığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceğini bildirdi. Ağustos itibarıyla bu destekten yaklaşık 100 bin kişinin yararlandığı, sosyal destek kapsamındaki ailelerin yaklaşık 40 bin öğrencisinin de ücretsiz taşınmayı sürdüreceği belirtildi.

MANSUR YAVAŞ "BEDAVA TAŞIYACAK" DEMİŞTİ

Öte yandan (22 Kasım 2025) tarihinde ABB Meclisi'nde 2026 bütçe görüşmelerinde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, trafik ve ulaşım sorunuyla ilgili dikkat çeken bir vaatte bulunarak, "Ankara halkını bedava taşıyarak, trafik sorununu çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor" dedi.