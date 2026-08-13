DOA sistemi 100 milyon ambalajı aştı: Pet şişeler ilk sırada, Antalya Türkiye'de en çok toplama yapılan il oldu
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında 1 Temmuz-11 Ağustos 2026 döneminde 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajı toplandı. Verilerde pet şişeler 66 milyon 146 bin 145 adetle ilk sırada yer aldı. En fazla ambalajın toplandığı iller Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir olarak sıralandı.
Türkiye genelinde ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz 2026'da başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 11 Ağustos itibarıyla 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajını geri dönüşüm sürecine taşıdı. Toplanan ambalajların yaklaşık üçte ikisini pet şişeler oluşturdu.
DOA SİSTEMİNDE 100 MİLYON EŞİĞİ AŞILDI
Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi, içecek ambalajlarının tüketim sonrasında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını esas alıyor. Ulusal entegrasyon sürecinin başladığı 1 Temmuz ile 11 Ağustos arasındaki 42 günde toplam sayı 100 milyon 182 bin 985'e ulaştı. Açıklanan toplam; pet, cam ve alüminyum ambalajlardan oluştu.
BAKAN KURUM SİSTEMİN YAYGINLAŞTIRILACAĞINI AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA verilerini sosyal medya hesabından paylaşarak sistem kapsamında 100 milyon ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"100 milyon kez doğa kazandı! Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemi'miz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Ve şu ana kadar 100.000.000 ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız"