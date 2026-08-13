Toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145’ini pet şişeler, 17 milyon 43 bin 567’sini alüminyum kutular, 16 milyon 993 bin 273’ünü cam şişeler oluşturdu.

TOPLANAN HER ÜÇ AMBALAJDAN İKİSİ PET ŞİŞE

DOA kapsamında en yüksek toplama miktarı pet şişelerde kaydedildi. 66 milyon 146 bin 145 pet şişe geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

Alüminyum içecek kutularının sayısı 17 milyon 43 bin 567, cam şişelerin sayısı ise 16 milyon 993 bin 273 oldu.