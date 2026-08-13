CANLI YAYIN

DOA sistemi 100 milyon ambalajı aştı: Pet şişeler ilk sırada, Antalya Türkiye'de en çok toplama yapılan il oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
DOA sistemi 100 milyon ambalajı aştı: Pet şişeler ilk sırada, Antalya Türkiye'de en çok toplama yapılan il oldu

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında 1 Temmuz-11 Ağustos 2026 döneminde 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajı toplandı. Verilerde pet şişeler 66 milyon 146 bin 145 adetle ilk sırada yer aldı. En fazla ambalajın toplandığı iller Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir olarak sıralandı.

Türkiye genelinde ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz 2026'da başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 11 Ağustos itibarıyla 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajını geri dönüşüm sürecine taşıdı. Toplanan ambalajların yaklaşık üçte ikisini pet şişeler oluşturdu.

DOA sistemi kapsamında 1 Temmuz-11 Ağustos 2026 döneminde 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajı toplandı. (Görseller: X ve İHA)DOA sistemi kapsamında 1 Temmuz-11 Ağustos 2026 döneminde 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajı toplandı. (Görseller: X ve İHA)

DOA SİSTEMİNDE 100 MİLYON EŞİĞİ AŞILDI

Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi, içecek ambalajlarının tüketim sonrasında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını esas alıyor. Ulusal entegrasyon sürecinin başladığı 1 Temmuz ile 11 Ağustos arasındaki 42 günde toplam sayı 100 milyon 182 bin 985'e ulaştı. Açıklanan toplam; pet, cam ve alüminyum ambalajlardan oluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sisteminin daha da büyütülerek yaygınlaştırılacağını ve etki alanının artırılacağını açıkladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sisteminin daha da büyütülerek yaygınlaştırılacağını ve etki alanının artırılacağını açıkladı.

BAKAN KURUM SİSTEMİN YAYGINLAŞTIRILACAĞINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA verilerini sosyal medya hesabından paylaşarak sistem kapsamında 100 milyon ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"100 milyon kez doğa kazandı! Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemi'miz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Ve şu ana kadar 100.000.000 ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız"

Toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145’ini pet şişeler, 17 milyon 43 bin 567’sini alüminyum kutular, 16 milyon 993 bin 273’ünü cam şişeler oluşturdu.Toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145’ini pet şişeler, 17 milyon 43 bin 567’sini alüminyum kutular, 16 milyon 993 bin 273’ünü cam şişeler oluşturdu.

TOPLANAN HER ÜÇ AMBALAJDAN İKİSİ PET ŞİŞE

DOA kapsamında en yüksek toplama miktarı pet şişelerde kaydedildi. 66 milyon 146 bin 145 pet şişe geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

Alüminyum içecek kutularının sayısı 17 milyon 43 bin 567, cam şişelerin sayısı ise 16 milyon 993 bin 273 oldu.

DOA'da Toplanan Ambalajların Dağılımı
Ambalaj türü
Toplanan miktar
Pet
66 milyon 146 bin 145 adet
Alüminyum
17 milyon 43 bin 567 adet
Cam
16 milyon 993 bin 273 adet
Toplam
100 milyon 182 bin 985 adet

En fazla ambalajın toplandığı iller sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.En fazla ambalajın toplandığı iller sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.

ANTALYA AMBALAJ İADESİNDE İLK SIRADA

İl bazındaki verilerde Antalya, 20 milyon 47 bin 8 ambalajla ilk sırada yer aldı. Antalya'yı 15 milyon 276 bin 233 adetle İstanbul ve 8 milyon 101 bin 253 adetle Kocaeli izledi.

Adana'da 6 milyon 481 bin 542, İzmir'de ise 6 milyon 404 bin 2 ambalaj toplandı. Böylece en yüksek toplama sayısına ulaşan beş il Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.

Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu
Sonraki Haber
Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın