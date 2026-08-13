Ankara-Eskişehir yolunda dehşet! Halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde, Polatlı’dan Ankara istikametine seyreden özel halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 vatandaş hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Olay yerinden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Abdullah Ünver, bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibinin sevk edildiğini bildirdi. Kazanın ardından Ankara yönü trafiğe tamamen kapatılırken, ekiplerin enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Ankara Eskişehir yolunda minibüs ve kamyonun karıştığı kaza haberini duyuran A Haber sunucusu, can kaybı ve yaralıların olduğu bilgisini paylaşarak sözü olay yerindeki son durumu aktarması için muhabir Abdullah Ünver'e bıraktı.

A Haber Muhabiri Abdullah Ünver, "Üzücü bir haberle karşınızdayız. Bulunduğumuz bu noktada, Eskişehir yolunda yaklaşık 45 dakika önce o kaza gerçekleşti. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ile beraber o kazanın olduğu noktadayız. Polatlı'dan Ankara'ya gidiş istikametinde çalışan özel halk otobüsü, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bu hale geldi." ifadelerini kullandı.

16 YARALI, 1 CAN KAYBI

Kazanın boyutlarına ilişkin ilk bilgileri paylaşan Ünver, "Kaza oldukça taze, henüz elimizde resmi bir bilgi yok ancak olay yerinden aldığımız ilk bilgilere göre 16 yaralı var. Olay yerine geldiğimiz esnada çok sayıda ambulansın kazanın olduğu yere ilerlediğini ve yaralıları alarak Ankara'ya doğru yola çıktığını gördük. Maalesef henüz teyitlenmiş olmasa da bir vatandaşımızın bu kazada hayatını kaybettiğini söylemek mümkün. Resmi olmayan bilgilere göre 16 yaralı ve bir ölü var." sözleriyle acı tabloyu aktardı.

KAMYON OTOBÜSÜ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Kaza mahallindeki araçların durumuna dikkat çeken Abdullah Ünver, "Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ekranlarınıza getiriyor; kamyonun ön tarafı, sürücü kısmıyla birlikte adeta yok olmuş durumda. Bu görüntüden kamyonun ne kadar hızlı olduğunu görmek mümkün. Kaza yerinden aldığımız bilgilere göre, kamyonun otobüsü uzun bir süre sürüklediği belirtiliyor. Halk otobüsünün son durumu da kazanın şiddetini en iyi anlatan görüntü oldu." dedi.

TRAFİK YAN YOLLARA SEVK EDİLDİ

Bölgedeki trafik durumu ve ekiplerin müdahalesi hakkında bilgi veren Ünver, "Şu anda Ankara istikametinde trafik tamamen kapatılmış durumda. Eskişehir, Polatlı ve Sivrihisar yönünden gelen araçlar yan yollara sevk ediliyor. Kilometrelerce uzayan bir kuyruk oluştuğunu söylemek mümkün. Olay yerinde jandarma, AFAD ve 112 ekipleri bulunuyor. Güvenlik ekipleri vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor." ifadelerini kullandı.

RESMİ MAKAMLAR ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Çalışmaların sürdüğünü belirten Ünver, "Son yaralı da biraz önce hastaneye kaldırıldı. Yayın öncesi maalesef oldukça kötü manzaralar vardı. Şu an resmi bilgilere göre bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği de doğrulandı. Belediye ekipleri kazadan kalan parçaların temizliğini sürdürüyor. Umuyoruz ki ölü sayısı artmayacaktır ve yaralılarımız bir an önce sağlıklarına kavuşacaktır. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı ise 25'e yükseldi.



Kazaya tanık olan Salih Alaca, "Kaza bir saat önce oldu. Hafriyat kamyonu otobüse arkadan vurdu. Arkadan vurduğu zaman ben benzinlikte çalıştığım için bir anda baktım otobüs takla attı ve insanlar içinden savruldu resmen. Zaten bir katliam gibiydi. Zaten iki kişi de bir anda vefat etti. Ama bayağı yaralı vardı. Yani o kadar diyorum, yani o kadar bir hızla bir otobüsün içinden insanlar resmen camdan fırladı. Geçti, fırladı resmen fırladı. Zaten bir anda insanların yanına durdum hemen, zaten ben kazayı gördüm. Otobüsün takla attığını gördüğüm an bir dakika sonra 112'yi aradım, adresi verdim. Dedim 'Acilen buraya 15-20 tane ambulans lazım.' Adresi verdim, onlar da 10-15 dakika içinde geldiler. Çoğu yaralıyı götürdüler. İşte birkaç tane de vefat eden var. Zaten bir tanesini gördüm. Bir anda zaten bir nefes aldı, öbür nefesinde vefat etti. İşte ilk başta demiştim otobüs orta şeritten giderken arkadan hafriyat kamyonu vardı. O arkadan vurdu zaten. O vurur vurmaz ben sesi duydum. Arkamı dönüp baktığım anda otobüsün takla attığını gördüm. Camlar kırılınca 8-10 kişi de arabadan fırladı" dedi.



Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.