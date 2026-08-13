Gerze’de orman yangını! İşletme sahibi tutuklandı

Sinop’un Gerze ilçesinde 12 Ağustos’ta çıkan ve toplam 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili işletme sahibi Fahri Ulusoy, çöp yakarken ateşin ormanlık alana sıçradığı değerlendirmesi üzerine gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Ulusoy, 13 Ağustos’ta Gerze Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Sinop'un Gerze ilçesi Boyabat Yolu Derecuma mevkisinde 12 Ağustos 2026 günü saat 13.20 sıralarında yangın çıktı. Bölgede işletme sahibi olan Fahri Ulusoy'un çöp yakması sırasında ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangında 1 hektar devlet orman arazisi ile 4 hektar tapulu şahıs arazisi olmak üzere toplam 5 hektarlık alan zarar gördü.

5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Olayın ardından Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Fahri Ulusoy gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli işlemlerinin ardından hâkimliğe sevk edilen Ulusoy, 13 Ağustos 2026 tarihinde Gerze Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yangının çıkışına ilişkin inceleme sürüyor.